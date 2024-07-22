عجمان يفوز على نوفي ساد الصربي

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان الفوز على فريق نوفي ساد الصربي بنتيجة 3 - 1 في ثاني تجاربه الإعدادية بمعسكره الخارجي في صربيا، سجل الهدف الأول لعجمان المحترف المغربي الجديد أيمن الحسوني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف عجمان هدفين عن طريق سعد الهداني لاعب فريق 21 سنة، وعزز مارسيانو الفوز بهدف ثالث. وكان عجمان بدأ تجاربه بالتعادل بلا أهداف مع باشاك التركي في معسكر صربيا الذي بدأ 14 يوليو الجاري ويستمر حتى 2 أغسطس المقبل.

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