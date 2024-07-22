العروبة يتعادل مع القادسية ويضم الكاميروني روي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعادل فريق العروبة مع القادسية الكويتي، بهدف لمثله، ضمن معسكر الإعداد الخارجي للفريقين في مصر. وتعد تجربة القادسية الثانية للعروبة، بعد أن فاز في المباراة الأولى على نادي السلام المصري بهدفين لهدف.

من جهة أخرى، تعاقد نادي العروبة مع اللاعب الكاميروني ديفيد روي، واللاعب عيسى المازمي، لدعم صفوف الفريق الأول للكرة في الموسم الجديد. وتعاقد النادي من قبل مع مع جابرييل كاك، والصربي سينيسا يولاسيتش، والبرازيلي باولو ريكاردو، والغامبي أبوبكر تراولي، والحارس حميد عبد الله، والتجديد مع العماني خالد بن يحيى، ومهند خميس.

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