البطائح يتعادل في التجربة الأولى بمعسكر سلوفينيا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعادل فريق البطائح في أولى تجاربه بمعسكر سلوفينيا 1-1، أمام فريق كرايف باس إف سي الأوكراني، بهدف سجله البرازيلي رافائيل بيريرا المنضم حديثاً لصفوف الفريق، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وتنتظر البطائح 5 مباريات أخرى، حيث ستكون المباراة الودية الثانية أمام فريق إن كي بستريكا، بتاريخ 24 يوليو الجاري، بينما ستكون المباراة الثالثة أمام فريق الفتح السعودي، بتاريخ 27 من نفس الشهر، والمباراة الرابعة أمام فريق ناقي كانيزا المجري، بتاريخ 31 من نفس الشهر، والمباراة الخامسة أمام فريق الخليج السعودي، بتاريخ 3 أغسطس القادم، أما المباراة السادسة، أمام فريق ضمك السعودي، بتاريخ 6 أغسطس، بينما ستكون المباراة الأخيرة أمام فريق إن كي كارادا السلوفيني، بتاريخ 7 أغسطس القادم.

مكاسب

وحرص الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش، على الخروج بأكبر المكاسب الفنية من المباراة، كونها التجربة الإعدادية الأولى للفريق في المعسكر الإعدادي، للاطمئنان على مدى جاهزية تشكيلته، تأهباً لخوض غمار الموسم الكروي الجديد، ووقف غوران على الإمكانات الفنية والبدنية للاعبين المنضمين للفريق خلال فترة التنقلات الصيفية. ودشن البطائح معسكره الإعدادي بسلوفينيا، قبل نحو أسبوع، ركز فيها الجهاز الفني على التدريبات المكثفة الصباحية والمسائية، نفذ خلالها الجهاز الفني البرنامج البدني، قبل الدخول في التفاصيل التكتيكية.

مواجهات

ومن المنتظر أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة يوم 8 أغسطس القادم، لمواصلة الاستعداد بملعبه بالشارقة، استعداداً لخوض غمار مسابقات الموسم الكروي 2025-2024، الذي يدشنه بمواجهة الجزيرة في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولقاء فريق شباب الأهلي في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

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