استعدادًا للموسم الجديد..قضاة ملاعبنا إلى معسكر الإعداد في تركيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادر قضاة ملاعبنا صباح اليوم إلى تركيا لبدء معسكر الإعداد المقرر إقامته خلال الفترة من 21 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025، وحضر مع الحكام في مبنى المغادرة بمطار دبي الدولي، حمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام.

يُشارك في معسكر تركيا 91 حكمًا ومساعدًا, تم توزيعهم على مجموعتين، تضم الأولى حكام مسابقات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويُشارك في هذه المجموعة 55 حكمًا ومساعدًا من ضمنهم 8 حكمات, سيقضون فترة تدريبات من 21 إلى 3 أغسطس.

بينما تضم المجموعة الثانية 36 حكمًا ومساعدُا يديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى ودوري المحترفين تحت 23 سنة، ويُقام معسكرهم في الفترة من 4 إلى 15 أغسطس.

وقامت إدارة الحكام في اتحاد الكرة بوضع برنامج فني وبدني متكامل للحكام المشاركين، حيثُ يخضع حكام المجموعتين الأولى والثانية لحصص تدريبية، ومحاضرات نظرية، وتحليل حالات، وورش تدريبية عن أبرز التعديلات الجديدة في قانون اللعبة، واختبارات نظرية وبدنية بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما ستكون هناك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد من خلال مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة، بهدف زيادة خبرات قضاة الملاعب في استخدام التقنية، خاصة الحكام الواعدين في المجموعة الثانية، الذين سيتم الاستعانة بهم كحكام لتقنية الفيديو في مسابقات أندية المحترفين خلال الفترة القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز