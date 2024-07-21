علي مبخوت يوقّع أول أهدافه مع «العميد»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل المهاجم علي مبخوت أول أهدافه بقميص النصر في التجربة الودية الثانية لـ«العميد»، في معسكر الإعداد الخارجي بهولندا أمام فريق دي غرافشاب الهولندي، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف. تقدم دي غرافشاب في الشوط الأول وأدرك مبخوت التعادل لفريقه قبل نهاية الحصة الأولى، فيما سجل هدف التقدم ايوري ميديروس قبل إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة.

وشهدت التشكيلة الرئيسية في بداية المباراة ظهور الوافدين الجدد عثمان بوسعيد ومروان أزركان، الذي شارك في الودية الثانية على التوالي بجانب علي مبخوت، كما ضمت القائمة الحارس أحمد شامبيه وغوستافو أليكس وسمير ميميسيفيتش وحسين مهدي وغلوبير ليما وايفانز امبوفو وعادل تعرابت وجونيور سيلفا.

انسجام

ويعول النصر على العناصر الجديدة في الموسم الجديد وعلى رأسهم علي مبخوت هداف دورينا والمنتخب، خاصة بعد انسجام اللاعب مع زملائه الجدد في الفريق وظهوره في تدريبات المعسكر والمباراة بجانب اللاعب عادل تعرابت في مشهد لاقى تفاعلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة الودية أمام غرافشاب.

وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرورد على منح أكبر فرصة للمشاركة أمام اللاعبين، حيث ضمت التشكيلة في الشوط الثاني كلاً من الحارس عبدالله التميمي ومحمد عبدالرحمن ومانولو غابياديني وعبدالله عباس ويوسف العامري وكيفن أغوديلو وعبدالله توري وموسى ندياي وراشد عمر وزيد أسامة وعلي عبدالعزيز.

تجارب

وخاض النصر مباراتين حتى الآن في معسكر هولندا حيث تعادل في الأولى مع منتخب غانا للشباب برباعية لاعبيه جونيور سيلفا والإيطالي مانولو جابياديني «هدفين» وعبد الله توري، قبل أن يفوز على غرافشاب في المباراة الثانية، وسيلتقي «العميد» فريق الريان القطري يوم 23 حسب ما أعلن النادي القطري في حسابه، فيما سيلتقي في المباراة الرابعة فريق توب أوس يوم 27 من الشهر الجاري قبل العودة إلى دبي يوم 29 لاستئناف تحضيراته ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد، الذي يدشنه «العميد» بلقاء خارج ملعبه ضد العروبة الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل أن يلتقي الفريق ذاته في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

هدف

من جهة أخرى، أعرب اللاعب البلجيكي عثمان بوسعيد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف «العميد»، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التجربة السابقة مع فريق أوتريخت الهولندي، مؤكداً أنه يتطلع إلى تقديم أفضل ما عنده وبذل أقصى ما لديه من طاقة في التحدي الجديد مع «العميد». ونشر بوسعيد صوره خلال مراسم التعاقد وهو يحمل قميصه الجديد رقم «26» الذي سيرتديه في الموسم الجديد، ودون أسفل الصور قائلاً: يبدأ فصل جديد من المشوار الكروي في نادي النصر، سأكون على استعداد لتقديم كل ما لدي وصنع ذكريات لا تنسى في هذه الرحلة، هيا بنا لنقوم بذلك.

وتعاقد النصر مع الجناح البلجيكي من أصول مغربية عثمان بوسعيد، قادماً من نادي أوتريخت الهولندي لمدة موسمين، وسافر إلى معسكر الفريق بعد التوقيع على عقده الجديد مع «العميد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز