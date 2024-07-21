التعادل الإيجابي يحسم ودية الجزيرة والوكرة القطري

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة إيجابياً 2-2 مع نظيره الوكرة القطري في التجربة الودية الأولى لـ«فخر أبوظبي» في معسكره بمدينة ماريبا الإسبانية ضمن استعداداته للموسم المقبل.

وتعد المباراة الأولى للجزيرة تحت قيادة مدربه الجديد المغربي الحسين عموتة الذي تولى المهمة بعقد يمتد لموسمين، حيث بدأت تحضيرات الفريق في المعسكر الإسباني يوم 14 يوليو.

ودفع عموتة بتشكيلة مكونة من عبد الرحمن العامري، أحمد محمود، كريم رقيق، مامادو كوليبالي، ريتشارد أوكونور، يوهان بانغسبو، محمد ربيع، عمر تراوري، زايد سلطان، برونو أوليفييرا، نيسكينز كيبانو.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل 1ـ1 بعدما تقدم الجزيرة أولاً عن طريق برونو أوليفييرا في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، وأدرك ريكاردو جوميز التعادل للوكرة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سجل محمد خالد هدف التقدم للوكرة في الدقيقة 57، قبل أن ينجح عمر تراوري في التعادل للجزيرة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

هدف

وكان الجزيرة قد أعلن عن خوض 5 مباريات ودية في المعسكر الخارجي، إذ ينتظر أن يلعب الفريق مع الخيسيراس الإسباني يوم 25 يوليو، ثم يوريا بوينت من جبل طارق 29 يوليو، ومواجهة قاديش وملقا الإسبانيين يومي 30 يوليو و2 أغسطس في ختام المعسكر، قبل العودة إلى أبوظبي.

ويسعى الجزيرة إلى الظهور في الموسم المقبل بشكل مختلف عن الموسم الماضي الذي حقق خلاله الفريق نتائج مخيبة في جميع المسابقات بعدما أنهى دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثامن، وخرج خالي الوفاض من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي.

ويستهل الجزيرة مشواره في الموسم الجديد بمواجهة البطائح في الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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