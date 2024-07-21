بني ياس يتعاقد مع الصربي ماركوفيتش لاعب ليفربول السابق

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن بني ياس تعاقده رسمياً مع الجناح الصربي لازار ماركوفيتش، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع نادي غازي عنتاب التركي بنهاية الموسم الماضي، ليصبح بذلك الأجنبي الرابع في صفوف السماوي في الموسم المقبل.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على عقود انضمامه لبني ياس في معسكر الفريق في صربيا، بحضور سالم عبيد الزعابي، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي.

وخلال مسيرته لعب ماركوفيتش لعدد من الأندية الشهيرة في أوروبا، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع بارتيزان الصربي، وانتقل إلى بنفيكا عام 2013، ودفع تألقه مع النادي البرتغالي، ليفربول إلى التعاقد معه في يوليو 2014 بقيمة وصلت إلى 25 مليون يورو، في صفقة وصفت حينها بأنها واحدة من الصفقات الكبيرة باعتباره واحداً من المواهب الجديدة في أوروبا، ولكن على غير المتوقع جاء ظهور ماركوفيتش مع «الريدز» أقل من المنتظر، واقتصرت رحلة ماركوفيتش مع ليفربول على 34 مباراة فقط في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب السابق رودجرز، ليبدأ بعدها رحلة من فترات الإعارة لأربعة أندية مع فنربخشة التركي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وأندرلخت البلجيكي، وهال سيتي الإنجليزي، ولم يحصل طوال 4 مواسم ونصف على أي وقت للعب الحقيقي مع يورغن كلوب، وبلغت تكلفة ظهوره مع «الريدز» نحو 416 ألف دولار في المباراة الواحدة.

رحلة

وبعد إنهاء تعاقده مع ليفربول انتقل ماركوفيتش في يناير 2019 إلى فولهام، واستمر معه موسماً واحداً، ثم العودة لناديه الأول بارتيزان، قبل أن ينتقل في الموسمين الأخيرين إلى الدوري التركي مع طرابزون، وغازي عنتاب.

وخاض ماركوفيتش 22 مباراة في مسيرته الدولية مع منتخب صربيا، وسجل ثلاثة أهداف في الفترة من 2012 إلى 2016.

وعلى صعيد تحضيرات الفريق في معسكره الخارجي بصربيا تعادل بني ياس سلبياً مع سلوبودا يوزيتش، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الصربي، في ثاني وديات «السماوي» في المعسكر، الذي يستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، استعداداً للموسم المقبل.

مشاركة أولى

وشهدت تشكيلة بني ياس في التجربة الثانية مشاركة الوافد الجديد صانع الألعاب الأرجنتيني خوان باوزا (بيبي)، بعد انضمامه رسمياً لصفوف السماوي قادماً من كرايوفا الروماني لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء لتعويض رحيل غاستون سواريز المنتقل لشباب الأهلي.

ودفع البرتغالي جواو بيدرو سوزا، مدرب بني ياس في بداية المباراة بتشكيلة مكونة من فهد الظنحاني، خميس صالح إسماعيل، خميس المنصوري، علي عمر، أدهم خالد، فواز عوانة، عبد الله سلطان، إسحاق تشيبانغو، بيبي باوزا، مطر الحوسني، ويوسف نياكاتي.

ومنح بيدرو في الشوط الثاني الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، في الوقت الذي من المقرر أن ينتظم مدافع المنتخب الروماني أندريه بوركا في تدريبات الفريق في المعسكر بعد التعاقد معه، ومنحه راحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2024 الأخيرة.

وكان بني ياس فاز في التجربة الودية الأولى في المعسكر الخارجي برباعية نظيفة على حساب تاكوفو الصربي، ويلعب الودية الثالثة أمام رودار برييدور البوسني غداً، والرابعة مع كارميوتيسا القبرصي 26 يوليو، ويختتم ودياته في المعسكر يوم 31 يوليو الجاري سيتحدد طرفها لاحقاً، وستعود البعثة إلى أبوظبي مطلع أغسطس المقبل لاستكمال التحضيرات في الدولة، وخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

شكر

من جهة أخرى وجهت إدارة النادي الشكر إلى اللاعب أحمد شحدة أبو ناموس، والذي انتقل إلى صفوف كلباء بعقد لمدة 3 سنوات بعد صفقة بين الناديين، وذلك على الفترة التي قضاها مع السماوي على مدار 6 مواسم متتالية.

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