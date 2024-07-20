الوحدة يضرب بـ «الخمسة» في أولى تجاربه الودية بصربيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أولى تجاربه الودية في معسكره الخارجي في صربيا، بالفوز بخماسية على حساب فوزدوفاك الصربي، أحد أندية الدرجة الثانية، في إطار استعدادات العنابي للموسم الجديد 2024 - 2025.

سجل خماسية العنابي فيليب أوتيلي (هدفين)، أحمد نور الله، المغربي في فئة المقيم أحمد جوار، والمدافع لوكاس بيمنتا.

وحرص النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة، على الدفع بعدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء، وشهدت مشاركة الوافدين الجدد، الثلاثي أوتيلي وساشا والنيجيري فافور أوغبو، إذ بدأ المباراة بتشكيلة ضمت زايد الحمادي في حراسة المرمى.

وفي الدفاع علاء الدين زهير، الذي لعب في مركز الظهير الأيمن، وراشد عصام وساشا في قلبي الدفاع، وهزاع شهاب كظهير أيسر، وفي خط الوسط عبدالله أحمد وأحمد نور الله والمقيم عمر أدامو، وفي الهجوم فيليب أوتيلي وفاكوندو دانييل ومنصور المنهالي.

وكان الوحدة الطرف الأفضل، وسيطر على أغلب فترات المباراة، حيث شهدت تألق الجناح النيجيري أوتيلي، الذي تعاقد معه النادي قادماً من كلوج الروماني، في واحدة من أبرز صفقات العنابي للموسم الجديد، وسجل هدفين، وضع بهما بصمته الأولى مع الفريق، كما شهد الشوط الثاني مشاركة المقيم النيجيري فافور أوغبو (19 عاماً)، القادم من ريد ستار الصربي، والمغربي أحمد جوار هداف فريق الرديف في الموسم الماضي.

وأبدى روني دايلا مدرب العنابي رضاه عن أداء الفريق في التجربة الودية الأولى، ووصف الأجواء داخل أروقة المعسكر الخارجي بـ«الممتازة»، في ظل الرغبة في تقديم أقصى مجهود، استعداداً للموسم المقبل.

تناغم وانسجام

وقال دايلا إن الجميع يعمل في تناغم وانسجام، من أجل إعداد الفريق بالصورة المطلوبة للموسم الجديد، مشيراً إلى أنه يعد بمواصلة العمل بجدية أكبر للوصول إلى مستويات جيدة من الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

وشدد دايلا على أن النتائج لا تعد الأهم في التجارب الودية خلال المعسكر الخارجي، التي يهدف من خلالها إلى التعرف أكثر إلى قدرات اللاعبين، والوقوف على السلبيات لمعالجتها، وتعزيز الإيجابيات، وتحضير جميع العناصر بدنياً وفنياً وذهنياً، من أجل تحقيق أهداف الفريق.

يذكر أن العنابي يخوض 3 مباريات ودية في معسكره الصربي، الذي يستمر حتى 2 أغسطس المقبل، ويلعب الوحدة وديته الثانية يوم 23 يوليو الجاري، مع فريق إيميت بلغراد، أحد أندية الدوري الممتاز الصربي، ويختتم ودياته يوم 27 يوليو، بمواجهة زفيردزا البوسني، قبل العودة يوم 2 أغسطس، لاستكمال تحضيراته في أبوظبي، للموسم الذي يستهله الوحدة بلقاء عجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

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