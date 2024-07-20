«العميد» يتعاقد مع البلجيكي عثمان بوسعيد لموسمين

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تقدم نادي النصر الرياضي بالشكر إلى معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على الخدمات التي قدمها للرياضة خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

ونشر نادي النصر عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: يتقدم نادي النصر الرياضي بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي مطر الطاير، وذلك على جهوده وخدماته التي قدمها لقطاع الرياضة في إمارة دبي، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

تعاقد

وأعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع الجناح البلجيكي من أصول مغربية عثمان بوسعيد لاعب أوتريخت الهولندي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة في الموسم الجديد.

ويخوض بوسعيد تجربته الاحترافية الأولى خارج هولندا بعد أن بدأ مشواره المبكر في الملاعب البلجيكية مع عدة أندية وهي كورتريك وكلوب بروج وليرس، بجانب تمثيل منتخبات المراحل السنية في بلجيكا قبل الانتقال إلى أوتريخت في الدوري الهولندي الذي سجل معه 4 أهداف وصنع 3 أهداف خلال مشاركته في 31 مباراة مع فريقه السابق خلال الموسم الماضي.

انتقالات

ويعد «العميد» أحد أبرز الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية بعد إعلانه عن 8 تعاقدات حتى الآن بجانب صفقة بوسعيد وهم: لاعب الوسط الهولندي ليروي فير «34 عاماً» لاعب آلانيا سبور التركي، ومروان أزرقان «22 عاماً» لاعب نادي أوتريخت السابق، والمهاجم علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات ودوري المحترفين، والبرازيلي «المقيم» جونيور سيلفا.

والمهاجم الشاب سالم السومحي «21 عاماً»، القادم من نادي الوحدة والذي سيتم قيده في فئة «مواليد الدولة»، والبرازيلي إيمانويل فيريرا لاعب وسط فلامينغو البرازيلي، والحارس الصربي ستيفان بيانوفيتش والذي سيتم قيده في فئة المقيمين، إضافة إلى تجديد عقد لاعب الوسط البوسني سمير ميميسيفتش.

من جهة أخرى، يستعد النصر لخوض المباراة الودية الثانية أمام غرافشاب الهولندي بعد أن استهل تجاربه بالتعادل أمام منتخب غينيا للشباب 4-4، وواصل النصر تدريباته بقيادة المدرب ألفريد شروردر وبحضور حميد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بعد وصولهما إلى مقر معسكر «العميد» لمتابعة التحضيرات الخارجية في هولندا.

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