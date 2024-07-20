بني ياس يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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عزز بني ياس صفوفه بصفقتين جديدتين، بعد تعاقده رسمياً مع الظهير الأيمن عبدالرحمن أمان (21 عاماً)، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الوحدة، بعقد يمتد لموسمين، ليدعم خط دفاع السماوي في الموسم المقبل.

كما نجح بني ياس في ضم الجناح الصربي لازار ماركوفيتش (30 عاماً) في صفقة انتقال حر قادماً من غازي عنتاب التركي، ووقع اللاعب على عقود انضمامه، أمس، في معسكر الفريق في صربيا، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتنقل ماركوفيتش بين عدة أندية كبيرة خلال مسيرته، حيث بدأ مشواره الاحترافي مع بارتيزان الصربي، قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي، ثم انتقل لصفوف ليفربول الإنجليزي عام 2014، وأعير أكثر من مرة لأندية فنربخشة التركي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وهال سيتي وفولهام الإنجليزيين وأندرلخت البلجيكي، واللعب في الدوري التركي مع طرابزون وغازي عنتاب.

من جهة أخرى، اقترب النادي من ضم فهد بدر لاعب نادي الإمارات بعدما دخل في مفاوضات جادة مع ناديه.

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