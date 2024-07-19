منتخب الناشئات يؤدي حصته التدريبية الثانية في دبي

المصدر: البيان

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أدى منتخبنا الوطني للناشئات تحت 17 سنة يوم أمس حصته التدريبية الثانية في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعدادًا للمشاركات المقبلة.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري خلال هذا التجمع الذي سيختتم يوم 31 يوليو المقبل على تجربة جميع اللاعبات المنضمات لصفوف المنتخب، اللاتي تم اختيارهن خلال متابعات منافسات دوري كرة القدم النسائية للموسم الرياضي 2023-2024.

ويُعد معسكر دبي أحد محطات الإعداد المبكر لمنتخب الناشئات.

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