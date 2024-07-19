عبد الله خميس: اللوائح الجديدة تحفزني للتألق في الدوري

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعرب اللاعب عبدالله خميس عن سعادته بالانضمام إلى فريق دبا الحصن في الموسم الكروي المقبل 2024 - 2025، بعد تجربته السابقة مع فريق خورفكان.

موضحاً أن حفاوة الاستقبال والتعامل الراقي منذ مجيئه إلى النادي، يدعو إلى التفاؤل في التجربة الجديدة، التي يسعى من خلالها إلى بذل أقصى ما لديه من طاقة، ومضاعفة جهوده مع زملائه اللاعبين، لتحقيق هدف البقاء، بعد الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

مشيراً إلى أنه لم يحظَ بالفرصة الكافية في الموسم الماضي، بعد أن كانت حظوظ فئة مواليد الدولة متساوية مع اللاعبين «المقيمين»، إلا أن الظروف تختلف في الموسم الجديد، بعد أن أصبحت معاملة اللاعبين فئة «مواليد الدولة» مثل اللاعبين المواطنين، وفقاً للتعديلات الأخيرة للوائح، التي أقرها كل من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

حظوظ

وقال عبدالله خميس لـ «البيان»، إن اللاعبين من مواليد الدولة، ينتظرون الفرصة للمشاركة، بعد أن تضاءلت حظوظهم في المواسم الماضية، بسبب مساواة هذه الفئة مع اللاعب المقيم، خاصة أن اللاعبين من مواليد الدولة، هم قلة، على عكس اللاعبين المقيمين القادمين من الخارج، مؤكداً أن الخطوة تعد إيجابية، ويستحق جميع القائمين على هذا التعديل الشكر والثناء.

تحضيرات

وتطرق عبدالله خميس «32 عاماً»، إلى أجواء التحضيرات في فريقه الجديد دبا الحصن، خامس محطاته مع الأندية الإماراتية، وقال إن الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، ليس بغريب على دورينا، بعد تجارب سابقة للمدرب مع أندية النصر والبطائح وخورفكان وعجمان، وسيكون عامل الخبرة عنصراً مهماً في تحقيق آمال وطموحات الفريق في الموسم الكروي الجديد.

لافتاً إلى أن دبا الحصن يواصل العمل بنشاط، استعداداً للموسم الجديد، ويتمنى أن يحالفهم التوفيق مع زملائه اللاعبين الذين انضموا حديثاً للفريق، خاصة في ظل الرغبة القوية لدى اللاعبين في تحقيق الإضافة المطلوبة، والوصول للهدف المنشود في الموسم الجديد.

منافسة

وأشار عبدالله خميس إلى أنه ينتظرهم عمل شاق في موسم لن يقل صعوبة عن الموسم الماضي، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الموسم، سواء على مستوى الأندية المنافسة على اللقب، أو الفرق الساعية للبقاء في الأضواء.

وعليهم التركيز في تحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة، مع الحرص على كسب المواجهات المباشرة مع الفرق المتقاربة في المستوى، والهادفة لتثبيت أقدامها في دوري المحترفين، مؤكداً أنه يخوض تحدياً مهماً مع دبا الحصن في الموسم الجديد.

ثنائية

وعن تحقيق فريقه الأسبق الوصل للثنائية في الموسم الماضي، بحصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولقب دوري أدنوك للمحترفين، قال إن «الإمبراطور» يستحق هذا الإنجاز.

وكان يتمنى أن يتكلل مجهود زملائه اللاعبين بالنجاح في ختام الموسم، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة الوصل، برئاسة أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، مع إخوانه أعضاء مجلس الإدارة في النادي والشركة، الذين جهزوا فريقاً يستحق التحية والتقدير على ما قدمه طوال الموسم.

إثارة

وأضاف: شعرت بالفرحة بتتويج الوصل بالثنائية في الموسم الماضي، بعد طول انتظار، منذ موسم 2007، والذي أتذكر فيه تفاصيل رحلة المجد، بمشاركة كوكبة من اللاعبين، مثل الثنائي البرازيلي اندرسون وأوليفيرا وعيسى علي وخالد درويش، حيث كنت في سن الخامسة عشرة، وكنت أتمنى التتويج مع الوصل عندما كنت لاعباً في صفوف «الإمبراطور»، ولكن لم يحالفنا التوفيق في الفترة الماضية.

واختتم عبد الله خميس قائلاً: تناوب الأبطال على منصة التتويج في المواسم الأخيرة، يسهم في تعزيز الإثارة بدورينا، سواء على المستوى الجماهيري أو الفني، ومن المتوقع أن يكون الموسم المقبل ساخناً في مختلف جولاته، خاصة بعد المنافسة بين الأندية في الظفر بخدمات أفضل اللاعبين على مستوى المحترفين الأجانب، أو اللاعبين المواطنين.

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