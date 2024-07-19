أبوظبي في المجموعة الأولى لـ «تمهيدي أبطال آسيا للسيدات»

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

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سحبت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أمس، قرعة الدور التمهيدي ودور المجموعات للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات 2024 - 2025.

وتقام مباريات دورها التمهيدي بمشاركة 13 فريقاً، خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، بعدما تم تقسيمهم على 4 مجموعات، إذ أوقعت القرعة نادي أبوظبي في المجموعة الأولى، مع أندية مياوادي من ميانمار، ويونغ ايلفانتس من لاوس، والنصر السعودي المضيف.

، وفي المجموعة الثانية، يتنافس أوديشا الهندي مع الاتحاد الأردني المضيف، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وفي المجموعة الثالثة، ناساف الأوزبكي، وصباح الماليزي المضيف، وإيه بي إف من نيبال، وفي المجموعة الرابعة بام خاتون الإيراني، وكيتشي من هونغ كونغ، وكلية رويال ثيمبو من بوتان مستضيف المجموعة.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة للانضمام إلى الأندية الثمانية التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، والذي يتضمن 3 مجموعات، وتضم كل منها 4 أندية، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية ووهان جيانغدا الصيني المضيف، وهيونداي ستيل ريد اينجلز الكوري الجنوبي، وأول كل من المجموعتين الأولى والثالثة في الدور التمهيدي.

وتشهد المجموعة الثانية وجود أندية ملبورن سيتي الأسترالي، وكايا إيلويلو الفلبيني، وكلية إيجان سكولارز التايلاندي المضيف، وأول المجموعة الرابعة في الدور التمهيدي، وتضم المجموعة الثالثة أوراوا ريد دايموندز الياباني، وهو تشي منه الفيتنامي المضيف، وتايتشونغ بلو وايل من الصين تايبيه، وأول المجموعة الثانية في الدور التمهيدي.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث، وتقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 مارس 2025.. علماً بأنه ستقام قرعة الأدوار الإقصائية قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي، الذي تجري مبارياته من جولة واحدة، على أرض الفريق الأعلى تصنيفاً.

نظام التجمع

وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025.

تأكيد

وأكدت سارة حسنين مدربة فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، أن المشاركة الآسيوية الأولى مكسب كبير لكرة القدم النسائية الإماراتية بشكل عام، وفريق نادي أبوظبي الرياضي، الذي يحظى بدعم كبير من المسؤولين، ما يفتح الباب مستقبلاً لمشاركات فرق نسائية أخرى.

وقالت: «لا شك أن وجود فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات ضمن المجموعة الأولى «الحديدية»، فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات أمام مستويات متقدمة».

كما تم الاحتفال بأحدث تطور في مسيرة كرة القدم النسائية بقارة آسيا خلال حفل القرعة، عبر الكشف عن كأس دوري أبطال آسيا للسيدات الجديدة الرائعة.

وذلك من قبل رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كانيا كيوماني، وبحضور الأيقونة اليابانية مانا إيوابوتشي، وتعتبر الكأس عملاً فنياً يمزج ببراعة بين التصميم التقليدي والجمالية الحديثة، لأن الكأس الفضية اللامعة، لا ترمز إلى النصر فحسب، بل ترمز أيضاً إلى الاحتفال بالوحدة والفرح في كرة القدم للسيدات، مع بدء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عصراً جديداً مع بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات. ويبلغ ارتفاع الكأس 65 سم، وتم تصميمها وتصنيعها يدوياً، على يد صانعي الكؤوس المشهورين عالمياً، شركة توماس لايت، بالعاصمة البريطانية لندن.

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