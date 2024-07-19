اتفاقية شراكة بين مجلس دبي الرياضي و«ماي دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مجلس دبي الرياضي اتفاقية شراكة مع «ماي دبي» إحدى الشركات الرائدة لمياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون المزود الرسمي للمياه في الفعاليات الرياضية، التي ينظمها ويشرف عليها مجلس دبي الرياضي.

ووقع الاتفاقية سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإبراهيم كاه، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وأحمد إبراهيم، مدير قسم الرعايات والشراكات في مجلس دبي الرياضي، ورضوان صديقي، مدير أول التميز التجارة والأعمال، ومحمد توصيف، رئيس قسم المبيعات والضيافة، وأمينة ربيع، رئيس قسم التسويق، وعايدة حمزة، مديرة الموارد البشرية في شركة «ماي دبي».

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من جهود مجلس دبي الرياضي للارتقاء بقطاع الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعة المختلفة، التي تقام على مدار العام، والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لدعم نشر وتطوير ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع، وكذلك ضمن نهج شركة ماي دبي، التي تعد من أهم الشركات الوطنية المختصة بإنتاج مياه الشرب، التي تمنح ممارسي الرياضة المياه الطبيعية، التي يحتاجها الرياضيون أثناء المنافسات.

فخر

وقال سعيد حارب: «فخورون بشركة «ماي دبي»، التي تعد نموذجاً ناجحاً للشركات الوطنية، التي قدمت إضافة إلى صحة أفراد المجتمع والمساهمة الكبيرة في الاقتصاد المحلي، ومن أكبر العلامات التجارية في الدولة، وما تقدمه «ماي دبي» من جودة في المياه المقدمة.

وكذلك بتصميمها الأنيق، واسمها الجميل المميز يمثل مصدر سعادة وفخر لنا لهذا المنتج الوطني المميز، ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، ولدينا أهداف مشتركة من أجل تحسين جودة الحياة في المجتمع، وتزويد الرياضيين بما يحتاجون من مقومات النجاح في تدريباتهم وأدائهم الرياضي، وسعداء بتبنينا معاً معايير الاستدامة في العمل من أجل مستقبل الوطن والكوكب».

أهداف

ومن جانبه قال إبراهيم كاه: «يسعدنا ويشرفنا أن نوقع اتفاقية شراكة بين «ماي دبي»، ومجلس دبي الرياضي لنوحد أهدافنا ونتعاون لتحقيق رؤية دبي المستقبلية، ونعمل على تعزيز قيمنا المشتركة، والتزامنا بصحة ورفاهية كافة أفراد المجتمع.

هذه الشراكة تمتد إلى ما هو أبعد من كوننا مزوداً للمياه، فهي تشمل تعزيز الروح الرياضية، وجعل المجتمع سعيد ونشيط، نحن نقدر حقاً الأهمية الكبيرة للرياضة في حياتنا اليومية، التي تشكل أسلوب حياة الأفراد والمجتمع ككل، ومن خلال هذه الشراكة تحرص «ماي دبي» على لعب دور كبير في تعزيز الصحة البدنية والذهنية، بالإضافة إلى العمل الجماعي والانضباط والمثابرة».

وأضاف إبراهيم كاه: «بما أننا في عام الاستدامة فإن «ماي دبي» بمثابة نموذج ساطع على تحقيق الاستدامة في المنطقة، حيث تعمل منشأتنا بالكامل بالطاقة الشمسية، مما يوضح تفانينا في تقليل بصمتنا الكربونية، وبينما نبدأ هذه الشراكة، فإننا نلتزم بأن نكون شريك الترطيب الرسمي لمجلس دبي الرياضي، ومن خلال هذه الرعاية فإننا نلتزم بتعزيز الروابط المجتمعية من خلال الرياضة، ونعرب عن خالص شكرنا لمجلس دبي الرياضي، ونحن نتطلع إلى النتائج الإيجابية، التي ستثمر عنها هذه الشراكة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز