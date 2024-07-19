«الأبيض» يستقر في المركز 69 بتصنيف الـ«فيفا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استقر منتخبنا لكرة القدم في الترتيب 69 بالتصنيف العالمي الصادر، أمس، من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برصيد 1368.84 نقطة، وبقي في الترتيب العاشر على مستوى قارة آسيا، بعد اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، العراق، السعودية، أوزبكستان والأردن، التي احتلت المراكز التسعة الأوائل بالترتيب، فيما احتلت قيرغيزستان وكوريا الشمالية المركزين 17 و19 بالترتيب على المستوى الآسيوي، بعدما احتلتا المركزين 102 و110 عالمياً.

ومن المقرر صدور التصنيف المقبل يوم 19 سبتمبر 2024، أي بعد نهاية الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويلتقي فيها منتخبنا مع منتخبي قطر وإيران، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبات أوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وعززت الأرجنتين قبضتها على قمة الترتيب، بعد الدفاع بنجاح عن لقب كوبا أمريكا، ولا تزال فرنسا أقرب منافسيها بالمركز الثاني، بعد وصولها إلى نصف نهائي يورو 2024.

وصعدت إسبانيا بطلة أوروبا الجديدة إلى المركز الثالث بزيادة 5 مراكز، بينما تقف إنجلترا في المركز الرابع بتقدمها مركزاً واحداً، وبعدما تجاوزت البرازيل، التي تراجعت مركزاً واحداً لتحتل الترتيب الخامس، وتراجعت بلجيكا 3 مراكز لتحتل الترتيب السادس، وتليها هولندا والبرتغال في المركزين السابع والثامن، ثم كولومبيا في المركز التاسع بتقدمها 3 مراكز، وظلت إيطاليا في المركز العاشر.

وبقيت المغرب الأولى عربياً، رغم تراجعها مركزين لتحتل الترتيب 14، أما تركيا فصعدت 16 مركزاً، لتصل للترتيب 26، بعد أن تأهلت إلى ربع نهائي أمام أوروبا، وفنزويلا تقدمت 17 مركزاً لتحتل الترتيب 37، وبنما وكندا تقدم كلا منهما 8 مراكز ليصلا للترتيب 35 و40 بالترتيب.

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