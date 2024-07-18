الوصل يخسر ودياً أمام اياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف

المصدر: دبي-علي الظاهري

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خسر فريق الوصل بطل ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، أولى تجاربه الخارجية أمام فريق أياكس امستردام ضمن معسكر الإعداد بهولندا، سجل هدف "الإمبراطور" كايو كانيدو في الدقيقة 87 فيما جاءت ثنائية أياكس بأقدام برانكو فان دن بومان في الدقيقة 19 وجوليان ريكهوف في الدقيقة 31.

ودفع المدرب ميلوش ميلويفتش بالثنائي الجديد طحنون الزعابي وماجد سرور ضمن التشكيلة الأساسية في بداية المباراة والتي ضمت كلاً من الحارس محمد الوالي ودانيل بيدروزو وسفيان بوفتيني وسياكا سيديبي وهاريس وسيونغهيون جونغ ونجوسيان جين كواديو وسانا جوميز وسالم العزيزي.

ومن المقرر أن يخوض "الإمبراطور" 4 تجارب أخرى قبل العودة إلى الدولة يوم 2 أغسطس المقبل.

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