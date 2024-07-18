العروبة يخوض 6 تجارب في مصر

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يخوض فريق العروبة 6 تجارب ودية في معسكر الإعداد الخارجي بجمهورية مصر العربية، الذي يستمر حتى 2 أغسطس المقبل استعداداً للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، وبطولات الموسم المقبل 2024 - 2025، والتي تضم كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تأهله في الموسم الماضي إلى دوري «الأضواء»، عبر التتويج بدرع دوري أندية الدرجة الأولى.

ويواصل الفريق الأول في نادي العروبة تحضيراته عبر التركيز على التدريبات البدنية والفنية خلال المعسكر الخارجي، بقيادة المدرب البرتغالي برونو بيرايرا، والجهاز الفني المعاون ضمن البعثة التي يترأسها الأمين العام للنادي أحمد مبارك بن عباد، وتضم 26 لاعباً.

وتوجه رئيس البعثة بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي برئاسة علي بن عباد، ونائبه علي راشد الملاحي، مثمناً جهودهم في التعاقدات المميزة باستقطاب اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، والذين تم التعاقد معهم إضافة إلى الجهود المبذولة في إقامة معسكر مميز، وعلى مستوى الطموح، مشيراً إلى أن المعسكر يقام في المجمع الرياضي في العاصمة المصرية القاهرة، يخوض خلاله الفريق المباريات الست بشكل تصاعدي في الأيام المقبلة.

وأشاد أحمد بن عباد بالأجواء المثالية في المعسكر.

وحرصت إدارة شركة الكرة في نادي العروبة على استقطاب مجموعة من اللاعبين، أبرزهم: الإيراني محمد رضا آزادي، والغامبي أبوبكر تراولي، والبرازيلي باولو ريكاردو، والكاميروني غابريل كاك، بجانب التعاقد مع الحارس حميد عبدالله، ومجموعة من اللاعبين المواطنين، فيما تم التجديد للاعبين مهند خميس، وخالد الجابري، وراشد سالم، وسالم سالمين، والحارس عبدالله صنقور، حيث تسعى إدارة النادي من خلال هذه التعاقدات إلى تلبية طموحات وآمال جمهور الفريق في التحدي المقبل بدوري المحترفين.

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