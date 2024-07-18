المسافري: تعاقدات البطائح حددها المدرب

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد خلفان المسافري، رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح، أن جميع الاختيارات في ملف التعاقدات جاءت بناء على رغبة المدرب الكرواتي غوران توميتش، بدعم من إدارة شركة الكرة من بينها التعاقد مع الأوزبكي عزيز جانييف القادم بنظام الإعارة من نادي شباب الأهلي، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي شباب الأهلي على تعاونهم المستمر.

وأضاف المسافري في تصريحات إعلامية أن خطوة التجديد لموسمين مع المدرب الكرواتي غوران توميتش، جاءت بناء على معطيات ونتائج، ويستحق منحه الثقة، لافتاً إلى أن رحيل عبدالمجيد النمر عن تولي مهمة المدير الفني للنادي وعدم الاستمرار بناء على رغبته، علماً بأن نادي البطائح والمدرب عبدالمجيد النمر تربطهما علاقة مميزة.

وعن تلقي عروض من أندية للتعاقد مع البرازيلي أوليفرا، قال المسافري إنهم تلقوا عدة عروض رفضوها لعدم رغبتهم في التخلي عن أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إجراء الصفقة التبادلية مع نادي العين، والتي بموجبها رحيل المالي سيكو بابا إلى نادي العين مقابل قدوم البرازيلي رافائيل بيريرا، الذي لعب معاراً في الموسم الماضي في صفوف خورفكان، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي العين على تعاونهم الدائم.

وأشار رئيس شركة البطائح لكرة القدم إلى أن تحضيرات «الراقي» تسير على قدم وساق في معسكر الإعداد الخارجي بسلوفينيا، والذي سيخوض فيه الفريق نحو 6 تجارب ودية، متمنياً أن يحالف الفريق التوفيق في الموسم المقبل 2024 - 2025.

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