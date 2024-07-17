حاكم أم القيوين يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي

المصدر: أم القيوين - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القرار رقم «2» لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي بأم القيوين.

ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي، برئاسة خالد يُوسُف بن حضيبة، وتسمية سعيد عبيد بن أعران نائباً أول للرئيس، والدكتور سالم حمد بن حمضة نائباً ثانياً للرئيس.

كما نص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من: الدكتور محمد سيف التلاي، والدكتور حميد علي بوعصيبة، والدكتور علي عيسى الجسمي، وعمار راشد العليلي، ومروان راشد المقبالي، وموزة حميد الحليو.

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