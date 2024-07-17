بني ياس يفوز برباعية على تاكوفو الصربي ويتعاقد مع بوزا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق بني ياس فوزاً برباعية نظيفة على حساب إف كي تاكوفو الصربي، في أولى تجاربه الودية بمعسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2024-2025. سجل رباعية «السماوي» يوسف نياكاتي، وأحمد شحدة أبو ناموس، وأبو بكر سيسيه، ومحمد كمعس المنهالي.

ومثلت المباراة فرصة لمدرب بني ياس الجديد، البرتغالي جواو بيدرو سوزا، الذي تولى المهمة خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش، للتعرف على اللاعبين وقدرات العناصر التي يمتلكها الفريق. ودفع بيدرو في بداية اللقاء بتشكيلة مكونة فهد الظنحاني في حراسة المرمى، وفي الدفاع خميس صالح إسماعيل وخميس المنصوري وعلي عمر وجواو فيكتور، وفي الوسط سيل صامويل وفواز عوانة وإسحاق تشيبانغو القادم من النصر وسيف المنهالي وأحمد شحدة، وفي الهجوم يوسف نياكاتي.

وأنهى بني ياس الشوط الأول متقدماً بهدفي نياكاتي، وشحدة، ودفع في الشوط الثاني بعدد كبير من اللاعبين، إذ نجح المقيم أبو بكر سيسيه في إضافة الهدف الثالث، قبل أن ينهي محمد كمعس رباعية السماوي.

وأعلن بني ياس تعاقده مع صانع الألعاب الأرجنتيني جوان بوزا (28 عاماً) قادماً من نادي كرايوفا الروماني ، لينضم إلى صفوف الفريق الأول في ثالث صفقات «السماوي» في الميركاتو الصيفي، وعلم «البيان» أن التعاقد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى السماوي في معسكر الفريق بصربيا بعد اجتياز الفحوصات الطبية، بحضور سالم عبيد الزعابي، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي، والذي رحب باللاعب وأكد أنه سيكون إضافة مميزة للفريق في الموسم المقبل. وأسهم اللاعب الملقب بـ«بيبي» في 14 هدفاً خلال 27 مباراة مع ناديه في الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف، وصناعة 6 أهداف، وتم اختياره في تشكيلة الأسبوع المثالية في سبع مناسبات بالدوري الروماني.

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