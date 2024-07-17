خميس إسماعيل مديراً لفريق الكرة بالجزيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نادي الجزيرة عن تعيين لاعب المنتخب الوطني السابق، خميس إسماعيل، في منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم، لينضم إلى الجهاز الإداري لـ«فخر أبوظبي».

ولعب خميس إسماعيل في صفوف الجزيرة 6 مواسم بعد انتقاله من نادي الإمارات من 2010 وحتى 2016، وفاز مع الفريق بالدوري موسم 2011-2010، وكأس رئيس الدولة موسمي 2011-2010 و2012-2011، وخاض تجارب مع شباب الأهلي والوصل والوحدة ثم البطائح الذي أنهى فيه مسيرته كلاعب موسم 2023-2022.

وكان الجزيرة قد وجه الشكر إلى محمد سالم العنزي، المشرف العام على الفريق الأول على فترة عمله التي امتدت سنوات على رأس الجهاز الإداري للفريق. كما أعلن الجزيرة تمديد عقد مهاجمه الشاب أحمد فوزي لمدة موسم إضافي ليواصل مسيرته بقميص الفريق حتى عام 2026.ويعد فوزي من المهاجمين الواعدين والذي يضع عليهم الجزيرة آمالاً كبيرة خاصة بعد رحيل نجمه الأول والهداف التاريخي علي مبخوت الذي انتقل إلى النصر.وتدرج فوزي في المراحل السنية بنادي الجزيرة، وأبرم أول عقد احترافي مع النادي في عام 2021، ولعب لفترة قصيرة معاراً في صفوف الظفرة.

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