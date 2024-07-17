الشارقة يفوز على فريق تشيكي في النمسا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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حقق فريق الشارقة الفوز بنتيجة 3 - 1 على «إس كي لسن» التشيكي في أولى تجاربه الإعدادية في معسكره الخارجي بالنمسا في المباراة التي جرت، مساء أول من أمس، انتهى الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف، وتأخر الشارقة في بداية الشوط الثاني بهدف سجله الفريق التشيكي في الدقيقة 48، ونجح عثمان كمارا في تعديل النتيجة سريعاً بعد دقيقتين ثم أضاف كايو لوكاس ثنائية بعد ذلك.

ويخوض الشارقة مباراته التجريبية الثانية الأحد المقبل في النمسا أمام فريق الغرافة القطري.

ويطمح الشارقة إلى العودة الى المنافسة على الألقاب خلال الموسم الكروي المقبل الذي ينطلق 17 أغسطس بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم دوري أدنوك للمحترفين 23 أغسطس.

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