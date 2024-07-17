سيكو بابا: انضمامي للعين نقلة حقيقية في مسيرتي الكروية

المصدر: العين - البيان

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أكد سيكو بابا، لاعب العين الجديد، أن انتقاله إلى نادي العين يمثل نقلة حقيقية في مسيرته الكروية، قائلاً: «فعلياً انضممت إلى النادي الأكبر، والأفضل بلغة المنطق والأرقام على مستوى قارة آسيا، الأمر الذي يمنحني الشعور الصادق بالفخر والسعادة والاعتزاز، ولا يمكنني أن أجد المفردات التي تعبر عن فرحتي بانتقالي للعين».

وأضاف: «أدرك جيداً أن المشوار لا يزال أمامي طويلاً لأتعلم العديد من الأمور في هذا النادي الكبير، حتى أتمكن من تحسين وتطوير مستواي، من خلال العمل على بذل قصارى الجهود مع الفريق، وأتمنى أن نوفق في حصد المزيد من الإنجازات، والحقيقة عندما كنت لاعباً بالبطائح، والأمر لا يقتصر على شخصي، بل على جميع لاعبي أندية الدوري، فإن مواجهات العين كانت تعني لنا الكثير، وهي أشبه بالتحدي الكبير لكل لاعب يتطلع للارتقاء بمستواه وتقديم نفسه، وإثبات قدراته على اللعب في مستويات أعلى، لأنك عندما ترى العين يلعب في هذه المستويات العليا في آسيا، وليس فقط على مستوى المسابقة المحلية، فأنت تدرك أنك تواجه فريقاً كبيراً قياساً بمردوده في بطولات كبرى، لذلك تجدهم يشعرون بالفخر لمواجهة فريق كبير مثل العين».

وبشأن مدى صحة العروض التي تلقاها قبل الانتقال للعين قال: «نعم بالفعل تلقيت عدة عروض من أندية إماراتية، غير أنني فضلت النادي الأفضل والأمثل بالنسبة لي، وعندما تتلقى عرضاً من فريق كبير مثل العين فليس أمامك خيار سوى الموافقة والانضمام إليه، وعندما وصلني عرض العين أغلقت الباب أمام كافة المفاوضات مع الأندية الأخرى».

وعن طموحاته مع «الزعيم»، قال: «طموحاتي كبيرة مع العين، وتتضمن أهدافاً شخصية وأخرى جماعية، ولكنني أعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً، خصوصاً أن مشواري طويل للارتقاء بمستواي، والوصول للمكانة الجيدة بين لاعبي الفريق، لأنني انضممت إلى فريق كبير، والانضمام إلى الفرق الكبيرة يفرض عليك أن يكون أول أهدافك هو الانضمام للقائمة الأساسية، للمشاركة في المباريات، وهذه الخطوة ستحسن مستواي بكل تأكيد، وبعدها أتطلع إلى حصد الألقاب مع العين، وهذا هو الأمر الاعتيادي مع الفرق الكبرى، التي تتيح لك فرصة الظهور في المسابقات القاري والعالمية».

دافع قوي

وعن جمهور العين قال: «الواقع يؤكد أن جمهور العين هو الأفضل على مستوى قارة آسيا، والعين لديه جمهور كبير، وهو دائماً ما يطالب الفريق يحصد المزيد من الإنجازات، الأمر الذي يمثل دافعاً قوياً للاعبين وللفريق، لأن هذه الجماهير ستساعد الفريق في الارتقاء بمستواه موسم بعد آخر، كما أنهم يجعلون اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم من أجل مصلحة الفريق».

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