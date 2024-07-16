قضاة الملاعب ينهون الفحوصات الطبية استعداداً للموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان

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أنهى اتحاد الإمارات لكرة القدم الأحد، بالتعاون مع مجموعة رويال هيلث، الشريك الطبي للاتحاد، الفحوصات الطبية الخاصة بقضاة الملاعب، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025.

وأُجريت الفحوصات الطبية على مدار ثلاثة أيام في فروع مجموعة رويال هيلث (هيلث واي ميديكال سنتر بأبوظبي – المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي في مدينة العين - المنطقة الطبية في مقر الاتحاد بدبي)، وتحت إشراف لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة.

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس لجنة الطب الرياضي: «تُجرى الفحوصات لقضاة الملاعب بصفة سنوية قبل بداية التحضيرات للموسم الجديد، وتساعدنا نتائجها في معرفة الحالة الصحية لكل حكم، والتأكد من لياقته الصحية، وجاهزيته لبذل مجهود بدني خلال المشاركات التحكيمية المقبلة».

وأضاف رئيس لجنة الطب الرياضي: «إن الفحوصات الطبية تُجرى في أول تعاون مع مجموعة رويال هيلث، وفي إطار اتفاقية الشراكة بين اتحاد الكرة والمجموعة التي تم توقيعها في شهر فبراير الماضي، ونحن نشكر مسؤولي وأطباء مجموعة رويال هيلث على جهودهم وتعاونهم معنا خلال فترة الفحوصات».

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