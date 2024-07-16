رديف كلباء يتعاقد مع الصربي نيناد برونوفيتش

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أعلن نادي كلباء التعاقد مع المدرب الصربي نيناد برونوفيتش، وذلك لتولي الإشراف على تدريب فريق الرديف للموسم الكروي المقبل 2024-2025، وذلك خلفاً للمدرب العراقي غازي الشمري الذي قاد نمور الرديف إلى تحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين على مستوى مسابقة الرديف خلال الموسم المنصرم.

تجدر الإشارة إلى أن كلباء كان قد تعاقد قبل أيام مع الصربي فوك رازوفيتش لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفاً للإيراني فرهاد مجيدي الذي تمت إقالته قبل انتهاء الموسم بسبب تراجع النتائج.

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