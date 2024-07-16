العين يبدأ تدريباته بعد انتهاء الفحوص الطبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، تدريباته على ملعبه اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الفحوصات الطبية، التي أجراها لاعبو الفريق بمستشفى برجيل رويال في العين، الشريك الطبي للنادي، وذلك وفقاً لجدول محدد، ينظم توقيت حضور كل مجموعة على حدة، لإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف طبيب الفريق الأول، الدكتور نيكولاس، ومجموعة من الأطباء الاختصاصيين بالمستشفى، وتتواصل التدريبات بعد غد، قبل السفر إلى المغرب، الخميس المقبل، لبدء معسكر إعداد الفريق الخارجي، تحضيراً للموسم الجديد 2025-2024.

وشهدت أيام الفحوص الطبية للاعبين، حرص محمد سيف الكتبي عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، على متابعة الإجراءات التنظيمية في الفحوصات، وشملت تقييماً طبياً شاملاً للاعبين، ويتضمن التاريخ الصحي المفصل لكل لاعب على حدة، بالإضافة إلى تخطيط القلب بـ 12 قطباً، إلى جانب تخطيط صدى القلب، ومجموعة من اختبارات فحص الدم.

كما حضر الفحوصات الطبية، خلفان الشامسي المدير التنفيذي، وأحمد الشامسي مدير الفريق، وعدد من المعنيين من الطاقم الطبي بالفريق، خلال مرحلة التجمع الداخلي، وأكد الدكتور نيكولاس تزوروديس، على أهمية الفحوصات التدريبية قبل تدشين الحصص التدريبية بعد فترة التوقف.

وقال: «تنتظر العين في الموسم الجديد، تحديات استثنائية بمختلف البطولات، الأمر الذي يتطلب أن يبدأ الفريق بصورة قوية وصحيحة، حتى يتمكن هذا النادي الكبير من تحقيق تطلعات قيادته ومحبيه محلياً وخارجياً».

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