الشارقة يبدأ تجاربه في النمسا اليوم

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة تجاربه في معسكره الخارجي بالنمسا، اليوم الاثنين، بمواجهة فريق «اس كي لسن» التشيكي، على أن يخوض تجربته الثانية الأحد المقبل أمام فريق الغرافة.

وبدأ الشارقة تدريباته في النمسا، أول من أمس، تحت أجواء ممطرة، بإشراف المدير الفني كوزمين أولاريو، ضمن المرحلة الثانية لبرنامج إعداده للموسم الجديد، وخاض الفريق تدريبات يومية في تجمعه الداخلي قبل بدء المعسكر الخارجي على مدار 12 يوماً، أسهمت في أن تكون البداية مبكرة للتجارب الودية في معسكر النمسا.

وسيكون المعسكر على مرحلتين ويمتد حتى الثالث من أغسطس المقبل، على أن ‏يواصل الفريق تحضيراته الداخلية بعد العودة إلى الشارقة، حتى موعد بداية الاستحقاقات في منتصف أغسطس. وتمت الترتيبات لخوض 5 مباريات ودية في معسكر النمسا مع احتمال خوض مباراة ودية بعد العودة في التجمع الداخلي بالشارقة.

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