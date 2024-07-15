النصر يتعادل 4-4 مع شباب غانا في التجربة الأولى بمعسكر هولندا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعادل فريق النصر مع منتخب غانا للشباب 4-4 في أول تجارب «العميد» الخارجية في معسكر الإعداد بهولندا.

وسجل النصر ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق اللاعب جونيور سيلفا ومانولو غابياديني «هدفين»، بينما أحرز هدف «العميد» الرابع عبدالله توري في الشوط الثاني، الذي أدرك فيه منتخب غانا التعادل. والتقى «العميد» أول مبارياته الودية شباب غانا بدلاً من فريق إن إيه سي بريدا.

ودفع المدرب ألفريد شرودر في بداية المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: الحارس أحمد شامبيه وجوستافو أليكس سمير ميميسيفيتش وحسين مهدي وغابياديني ومروان أزركان وغلوبير ليما موسى ندياي إيفانز أمبوفو وعادل تعرابت وجونيور سيلفا، ودفع في الشوط الثاني بالحارس عبدالله التميمي ومحمد عبدالرحمن وايوري وعبدالله عباس ويوسف العامري وأغوديلو ومايد الطنيجي وعبدالله توري.

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