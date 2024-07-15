بيدرو: أعد بالعمل الجاد مع بني ياس.. والعيش في أبوظبي يعني الكثير

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعرب البرتغالي جواو بيدرو سوزا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، عن سعادته وفخره بالتعاقد مع «السماوي»، وقيادته في الموسم الجديد، الذي ينطلق 17 أغسطس المقبل، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التحضيرات التي يخوضها الفريق حالياً في معسكره الخارجي المقام في صربيا، ويستمر حتى مطلع أغسطس المقبل.

ويقود بيدرو «52 عاماً» بني ياس في الموسم المقبل، في تجربته الأولى في الإمارات، بعدما تعاقد معه النادي لتولي المهمة خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش، حيث يمتلك بيدرو خبرة واسعة مدرباً مع أندية فامالياكو وبوافيستا البرتغاليين، وخاض تجربة قصيرة مع الرائد السعودي، وسبق له العمل في منصب مساعد المدرب في العديد من الأندية الإنجليزية، مثل إيفرتون وواتفورد وهال سيتي، إلى جانب سبورتنيغ لشبونة البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني. وقال بيدرو: «فخور بأني أصبحت جزءاً من نادي بني ياس، وهو نادٍ يملك كل الإمكانات والمقومات لتحقيق نتائج جيدة».

وأضاف: «العيش في مدينة عظيمة مثل أبوظبي، يعني الكثير بالنسبة لي، وفرصة لمشاركة أشياء مميزة مع الآخرين».

وأكد مدرب بني ياس الجديد، أنه يعد بتقديم عمل جاد مع الفريق وانعكاس ذلك على الأداء، وقال: «بالتأكيد، بتكاتف الجميع، يمكننا تحقيق أهدافنا، والعمل الجاد هو ما أعد به مع اللاعبين، لقد بدأ العمل بالفعل منذ اليوم الأول في النادي، وليس من التدريبات أو المعسكر الخارجي».

وأشار إلى أهمية المعسكر، وأنه فرصة لمعرفة قدرات وإمكانات اللاعبين، وكيفية تفكيرهم في كرة القدم، إضافة إلى تحقيق التفاهم والانسجام، وتطبيق طريقة وأسلوب اللعب الذي سنخوض به الموسم، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي، لافتاً إلى أن الفريق سيخوض مباراته الودية الأولى، اليوم الاثنين، أمام فريق زليزنيكار البوسني، كما سيخوض أيضاً 5 مباريات ودية خلال الإعداد بمعسكر صربيا، وأنه يعتبر كل المباريات مهمة، سواء ودية أو رسمية، وأن المباريات الإعدادية مهمة للجهاز الفني واللاعبين، للوقوف على كل الأمور المتعلقة بالفريق، قبل بداية الاستحقاقات الرسمية.

وأشاد بأجواء المعسكر، والتزام اللاعبين، وتوافر كل الإمكانات التي تسهم في نجاح برنامج الإعداد.

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