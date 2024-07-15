بعثة الجزيرة تصل ماريبا الإسبانية والفريق يدشن تدريباته اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، اليوم، تدريباته في إسبانيا، في بداية معسكره الإعدادي الخارجي، تحضيراً للموسم الكروي الجديد 2025-2024، الذي يتطلع خلاله الفريق إلى العودة إلى المنافسة، بعد التراجع الذي أصابه الموسم الماضي.

وكانت بعثة الجزيرة قد وصلت إلى مدينة ماريبا الإسبانية، صباح أمس، لبدء المعسكر الأوروبي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، الذي تعاقد معه النادي لتولي مهمة تدريب الفريق، ولمدة موسمين حتى 2026، خلفاً للفرنسي غريغوري دوفرنيس، الذي قاد الجزيرة في نهاية الموسم الأخير.

ويعد عموتة المدرب العربي الوحيد ضمن قائمة مدربي أندية المحترفين في الموسم المقبل، وأول مدرب عربي ومغربي يقود الجزيرة في دوري المحترفين، بعد سنوات من الاعتماد على المدرسة الهولندية.

وأعلن الجزيرة عن برنامج مبارياته الودية في معسكر إسبانيا، الذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل، إذ يخوض الفريق 5 مباريات ودية، يطمح من خلالها عموتة إلى الوصول للجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاق الموسم.

ويواجه الجزيرة في أولى ودياته في المعسكر، فريق الوكرة القطري 19 يوليو الجاري، ويلعب مع نادي الخيسيراس الأندلسي، أحد أندية الدرجة الثالثة الإسبانية، يوم 25 يوليو، ونادي يوروبا بوينت من جبل طارق، يوم 29، وفي اليوم التالي، يخوض الجزيرة ودية أمام فريق قاديش، ويختتم المعسكر بمواجهة مع ملقا الإسباني يوم 2 أغسطس المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق اصطحب 31 لاعباً للمعسكر الخارجي في مدينة ماريبا، في المرحلة الثانية من التحضيرات، وضمت القائمة علي خصيف، عبد الرحمن العامري، عبد الله الحمادي ومحمد ثيم في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع، خليفة الحمادي محمد العطاس، كريم رقيق، عبد الله إدريس، محمد ربيع، زايد سلطان، يوسف المرزوقي، شاهين فان بوهيمين، يوهان بانغسبو، محمد يوسف عتيق، حمدان العامري، عبد الله العطاس ومبارك بن زامه.

وفي الوسط، مامادو كوليبالي، ريتشارد أوكونور، عمر تراوري، نيكولا فوكيتش، خلفان مبارك، أحمد محمود، بابا جاساما ومحمد الوافي.

وفي خط الهجوم، زايد العامري، نيسكينز كيبانو، برونو كونسيكاو، هزاع سبيت، علي المعمري وكارلوس زاباتا.

ويغيب عن برنامج إعداد الفريق في الفترة الحالية، لاعب خط الوسط، عبد الله رمضان، الذي كان أجرى عملية جراحية في فنلندا نهاية مايو الماضي، لعلاج الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للساق اليمنى، ويغيب بسببها لمدة خمسة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، قبل عودته للتدريبات، إذ كان قد أصيب في فبراير الماضي، خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في قطر.

وينتظر أن يحسم الجزيرة ملف الصفقات الجديدة، في ظل حالة هدوء من جانبه في الميركاتو الصيفي، إذ كان النادي أبرم صفقة وحيدة يونيو الماضي، بالتعاقد مع محمد يوسف عتيق «23 عاماً»، قادماً من شباب الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة 4 سنوات، بينما رحل عن صفوفه نجمه الأول والهداف التاريخي علي مبخوت، الذي انتقل لصفوف النصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز