النصر يضم سالم السومحي وفير يلتحق بالبعثة  

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعاقد نادي النصر مع اللاعب اليمني سالم السومحي لمدة 3 سنوات قادماً من نادي الوحدة، وسيتم قيد السومحي «21 عاماً» في خانة مواليد الدولة استعداداً للموسم الجديد.

من جهة أخرى، التحق اللاعب الهولندي ليروي فير ببعثة الفريق الأول للكرة في معسكر الإعداد الخارجي بهولندا.

وأعرب فير عن سعادته بالانضمام إلى صفوف «العميد» في تجربته الجديدة التي يتطلع من خلالها إلى تقديم الأفضل في الموسم الجديد، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى أسرة «العميد» ولجميع أعضاء بعثة الفريق على حفاوة الاستقبال والترحيب. وسيرتدي فير قميص «العميد» بعد تجربته السابقة مع فريق آلانيا سبور التركي، ويمتلك لاعب الارتكاز خبرة كبيرة في ملاعب هولندا وأوروبا.

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