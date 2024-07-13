الروماني إيلي ستان مدرباً لفريق الحمرية 

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تعاقد مجلس إدارة نادي الحمرية، رسمياً، مع المدرب الروماني إيلي ستان «57 عاماً»، لقيادة الفريق الأول بداية من الموسم الرياضي 2025/2024.

ووقع إيلي ستان عقده مع الحمرية، بحضور حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي الذي أعلن عن ترحيبه بقدوم المدرب الجديد الذي يتمتع بسيرة ذاتية جيدة بعد أن سبق له الظفر بلقبين في مسيرته التدريبية، الأول بطلاً لدوري الدرجة الثانية الروماني مع فيكتوريا برانيزتي، ثم كأس السوبر العماني رفقة «السيب».

وسبق للمدرب ستان شغل مساعد مدرب نادي العين موسم 2001/2000، ثم تولى مسؤولية تدريب عدد من الأندية، على غرار السيب العماني، وكاظمة الكويتي، والشمال والقطري، والترجي السعودي.

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