4 مدربين يضمنون استقرار طرق اللعب في «دورينا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت أندية دوري أدنوك للمحترفين تحضيراتها بعد الاستقرار على الأجهزة الفنية القائدة لمشاركتها في الموسم الجديد، وسط أمنيات بتوفر حالة من الاستقرار أفضل من الموسم الماضي، الذي شهد حالة من الاضطراب الفني إلى حد ظهور 32 مدرباً في المنطقة الفنية لمباريات المسابقة.

ومع هذا الرقم القياسي في تغيير المدربين، تعددت طرق اللعب على أرض الملعب، وكان الأكثر استقراراً الوصل بقيادة مدربه ميلوش ميلوييفيتش، الذي اعتمد على الورق طريقة 4 - 3 - 3.

وأعاد من خلالها الوصل إلى منصات التتويج في مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري بعد غياب 17 عاماً، ويتوقع استمرار «الفهود» على نفس طريقة الأداء في موسم 2024 - 2025، مع بقاء المدرب الصربي مع الفريق، وعدم وجود تغييرات كبيرة على القائمة التي طبقت فكر المدرب داخل المستطيل الأخضر.

استقرار

يتوقع كذلك أن يشهد الشارقة، حالة من الاستقرار الفني مع بقاء مدربه أولاريو كوزمين، الذي اعتمد على 3 طرق أداء في الموسم الماضي، وهي 4 - 3 - 3، و4 - 4 - 2، و5 - 3 - 2، ويمتد الاستقرار ليصل إلى العين مع بقاء مدربه هيرنان كريسبو، الذي اعتمد في دوري أدنوك للمحترفين على طرق 4 - 3 - 3، و5 - 3 - 2، و3 - 5 - 2، بعدما بدأ العين الموسم بطريقتي 4 - 2 - 3 - 1.

و4 - 1 - 4 - 1 مع الفريد شرودر الذي انتقل إلى تدريب النصر، وغير طرق اللعب إلى 5 - 3 - 2، و4 - 2 - 3 - 1، و4 - 1 - 4 - 1، بعدما بدأ النصر موسمه مع غوران توفيغدزيتش، الذي اعتمد على اللعب بطريقتي 4 - 5 - 1، و4 - 4 - 2، واستمر غوران على نفس طريقة الأداء عندما انتقل لتدريب الوحدة.

وحققه معه كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خلفاً للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي اعتمد على طريقة 4 - 4 - 2، وينتظر أن يطبق غوران نفس الفكر عندما يقود عجمان في الموسم القادم، فيما يتوقع يعدل شرودر، طريقة اللعب مع الصفقات المميزة التي أجراها «العميد» خلال الفترة الأخيرة.

نتائج

يعد كايو زاناردي، واحداً من المدربين الأكثر تنقلاً بين أندية دورينا، وسيظهر الموسم الجديد مع دبا الحصن، الصاعد إلى دوري المحترفين، وفي آخر ظهور للمدرب البرازيلي عندما كان مدرب لعجمان في الموسم الماضي، اعتمد على طريقتي 4 - 4 -2 و4 - 3 - 3، ولكنه لم يحقق النجاح وتمت إقالته مبكراً.

ولذا يتوقع تغييره لطريقة الأداء، سعياً لتحقيق نتائج تساعد فريقه على الاستقرار في المسابقة، أما دانييل إيسايلا، الذي تولى تدريب عجمان بعده، فأعتمد على طريقة أداء 4 - 1 - 4 - 1، و4 - 5 -1، و4 - 4 - 2، وحقق نجاح ملحوظ مع «البرتقالي»، ويتوقع أن يغير من طريقة أداء خورفكان، الذي اعتمد على 5 طرق للأداء مع تغيير 3 مدربين، وهم بالترتيب عبد العزيز العنبري، غيرارد ساراغوسا، ونيبوشا يوفوفيتش.

طرق

بدوره، استقر البطائح على استمرار مدرب غوران توميتش، ويتوقع بالتالي الاستقرار على طرق الأداء 5 - 3 - 2 و4 - 3 - 3، التي طبقها اللاعبون مع المدرب الكرواتي في الموسم الماضي، أما بالنسبة لبقية الأندية، فيتوقع أن تشهد طرق أداء مختلفة عن الموسم الماضي، مع تغيير مدربيها، وظهور فكر كروي جديد متمثل في عودة المدرب العربي، بتعاقد الجزيرة مع المغربي الحسين عموتة.

وتعاقد الوحدة مع المدرب النرويجي روني ديلا، وشباب الأهلي مع البرتغالي باولو سوزا، والثلاثي يظهر للمرة الأولى في ملاعب الدولة بشكل خاص، فيما لم يسبق لكل من ديلا وسوزا، العمل في أي دولة عربية أو خليجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز