شباب الأهلي يكتسح جابينغ في أولى ودياته بالنمسا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اكتسح شباب الأهلي منافسه إس كيه جابينغ بتسعة أهداف نظيفة، في أول تجارب «الفرسان» الإعدادية ضمن معسكرهم الخارجي المقام حالياً في النمسا، استعداداً للموسم الجديد.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من برينو ومؤنس دبور، 3 أهداف (هاتريك)، وأضاف حارب عبدالله هدفين، وأحرز كوان هدفاً.

ومن المقرر استمرار معسكر شباب الأهلي حتى 25 يوليو الجاري، حيث يعود الفريق إلى دبي، قبل السفر إلى إيران للقاء مضيفه سابهان في الدور الأول من ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

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