اتحاد الكرة و"أبوظبي للسيدات" يبحثان ترتيبات المشاركة الآسيوية

المصدر: وام

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عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعا مع فريق السيدات بنادي أبوظبي بطل دوري السيدات المحلي لمتابعة الترتيبات الخاصة بمشاركة فريق نادي أبوظبي للسيدات في النسخة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للسيدات، التي تنطلق في شهر أغسطس المقبل، وبطولة غرب آسيا في شهر نوفمبر 2024.

حضر الاجتماع أمل حسن بوشلاخ عضوة مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيسة لجنة الكرة النسائية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعلي الشيبة مدير نادي أبوظبي الرياضي، ووفد من النادي، وفريق العمل في الاتحاد.

وأكدت أمل حسن بوشلاخ حرص اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على توفير الدعم للكرة النسائية، وتطوير مسابقاتها، وهذا يوفر بيئة مناسبة لممارسة اللعبة ومشاركة فريق نادي أبوظبي في أكبر مسابقة على مستوى القارة الآسيوية أمر يدعو للفخر وقد تحقق نتيجة عمل كبير".

وأضافت " هناك جهود كبيرة من اتحاد الكرة وإداراته المختصة لدعم فريق أبوظبي للسيدات، الذي تنتظره كذلك مشاركة قوية في بطولة غرب آسيا في نوفمبر المقبل، وعلينا توحيد جهودنا للاستفادة القصوى من هاتين المشاركتين، واضعين نصب أعيننا أهمية تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الكرة النسائية الإماراتية خير تمثيل".

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