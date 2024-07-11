وفق اتفاقية تعاون وقعها الطرفان.. ناديا "دبي لكرة السلة" و"شباب الأهلي" يتبادلان الخبرات

المصدر: البيان

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مع استعداده لخوض مرحلة جديدة من التطوير الهادف لتعزيز تواجده على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وقّع نادي "دبي لكرة السلة" اتفاقية تعاون مع "نادي شباب الأهلي" لتبادل الخبرات في مجال رياضة كرة السلة من خلال الإدارات المعنية والمسؤولين، والخبراء الفنيين، وذلك على مستوى التدريب وإقامة المعسكرات التدريبية واستضافة البطولات وتبادل الخبرات الفنية والإدارية كما تشمل دائرة التعاون الاستفادة من المرافق الرياضية.

قام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من ماجد سلطان بن سليمان، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، وسالم سالم بن دسمال، رئيس نادي دبي لكرة السلة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير جميع النواحي الفنيّة في مجال كرة السلة وممارساتها التطبيقية لمختلف المراحل السنية، وعقد لقاءات بين الفريقين لتبادل الخبرات واقامة المعسكرات المشتركة، وكذلك استضافة مرافق نادي شباب الأهلي لتدريبات فريق نادي دبي لكرة السلة، بما يتمتع به النادي من إمكانات كأحد أهم المنشآت الرياضية الرائدة في إمارة دبي.

وقد حصل "نادي دبي لكرة السلة" المُرخّص من قبل اتحاد الإمارات لكرة السلة، ومجلس دبي الرياضي، والتابع لمؤسسه عبدالله سعيد النابودة ، على موافقة الدوري الاوروبي للمشاركة في دوري رابطة "البلطيق والبحر الأدرياتيكي" (ABA) ، المؤهِّل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة (يورو ليغ) Euro League، التي تحتل المركز الثاني من حيث الأهمية في عالم كرة السلة بعد الدوري الأميركي للمحترفين (NBA)، وذلك بداية من الموسم الرياضي القادم 2024/2025، فيما ستستضيف قاعة "كوكاكولا أرينا"، التي تتسع لنحو 15 ألف من عشاق كرة السلة، مباريات الفريق في حين سيستضيف نادي شباب الاهلي تدريبات الفريق.

وفي هذه المناسبة، أكد ماجد سلطان بن سليمان، أن هذه الاتفاقية، ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين وستسهم في تحقيق نقلة نوعية لسلة شباب الاهلي، التي تطمح إلى المزيد من تحقيق الانجازات على المستوى القاري، وذلك بعد حصول فريق النادي على وصافة دوري أبطال اسيا لكرة السلة 2024، مبرزا رغبة شباب الأهلي في الاستفادة من خبرات نادي دبي لكرة السلة من خلال مشاركاته في الدوري الأوروبي لكرة السلة.

من جهته، نوّه سالم بن دسمال بتاريخ وقدرات نادي شباب الأهلي، مؤكداً أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك في سبيل النهوض برياضة كرة السلة على الصعيد المحلي، بما لهذا التعاون من أثر في صقل المهارات الفنية والتكتيكية للاعبي فريق نادي دبي لكرة السلة، وكذلك إثراء رصيد الخبرات للطاقم الإداري والفني للفريق الذي يتطلع لزيادة مساحة مشاركاته الدولية، لاسيما من خلال الدوري الأوروبي، وهو ثاني أقوى دوري في اللعبة على مستوى العالم.

وأشار بن دسمال إلى أهمية كرة السلة كواحدة من أكثر اللعبات الجماعية شعبية على مستوى العالم، مؤكداً أن الاهتمام بهذه الرياضة يأتي في سياق العناية الكبيرة التي توليها دبي ودولة الإمارات للقطاع الرياضي، والحرص على نشر الرياضة والتحفيز على ممارستها بمختلف أشكالها، بما للرياضة من أثر في بناء المجتمعات وضمان صحة أفرداها ونشر القيم والأخلاقيات الإيجابية فيما بينهم.

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