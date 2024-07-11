خالد المدفع: سنعمل بكل تفانٍ وإخلاص ونقدّر دعم جماهير الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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ثمّن خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ وإخلاص لوجود الفرق الرياضية التي تحمل اسم الشارقة على منصات التتويج.

وتمنى المدفع التوفيق لجميع الإدارات في النادي، من أجل مواصلة حصد الإنجازات، وتحقيق النتائج الإيجابية في مختلف الألعاب الرياضية، مقدراً حرص الجماهير على ظهور الفرق بالشكل المطلوب، وأن تكون جاهزة للموسم الرياضي الجديد، وتقدم مستويات يضمن لها الوجود على منصات التتويج، مشدداً على أهمية الدعم الجماهيري للفرق واللاعبين كونهم يعتبرون إحدى الركائز الأساسية في تحقيق النجاح.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بتشكيل الإدارات والهيكل التنظيمي للنادي والشؤون المالية،

واطّلع مجلس الإدارة على تشكيل أعضاء إدارات النادي المختلفة، واعتمد المجلس تشكيل إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، برئاسة خالد عيسى المدفع، وعضوية كل من: ناصر سعيد بن عفصان، وعبدالعزيز محمد علي، وعلي ثاني جمعة، وحسن أحمد الحمادي، وجمال أحمد بوهندي، وإبراهيم خليل الحوسني.

واعتمد المجلس تشكيل إدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، وعضوية كل من: جاسم محمد عبدالله، وحمد صالح آل علي، إضافة إلى تشكيل إدارة الألعاب الفردية برئاسة المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، وعضوية كل من: حسن عبدالرزاق حسن، وحميد شامس الزرعوني، وعبدالرحمن علي المليحي.

ووافق المجلس على تشكيل إدارة الشؤون القانونية برئاسة محمد علي الحمادي، وعضوية كل من: أحمد عبدالرحمن الملا، وطارق محمد البلوشي، بالإضافة إلى تشكيل الإدارة المالية، برئاسة ناصر سعيد بن عفصان وعضوية عيسى موسى آل مندوس.

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