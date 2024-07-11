بني ياس يغادر اليوم إلى صربيا لبدء المعسكر الخارجي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي، متوجهة إلى صربيا، وذلك لبدء المعسكر الأوروبي الخارجي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي المقبل 2025-2024.

ويسعى بني ياس في الموسم الجديد إلى الظهور بشكل مختلف عن الموسم الماضي الذي لم يكن على قدر التطلعات، حيث أنهى دوري أدنوك للمحترفين في المركز العاشر.

وأعلن بني ياس أطراف المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في المعسكر الصربي، حيث يخوض 5 مباريات ودية، ويلعب في أولى تجاربه مع فريق زليزنيكار البوسني يوم 15 يوليو، وسلوبودا أوزيتشي الصربي 19 يوليو، ورودار برييدور البونسي 22 يوليو، والودية الرابعة مع كارميوتيسا القبرصي 26 يوليو، ويختتم ودياته في معسكره الخارجي يوم 31 يوليو ويتحدد طرفها لاحقاً، على أن تعود البعثة إلى أبوظبي يوم 1 أغسطس المقبل.

وكان بني ياس قد دشن تحضيراته للموسم يوم السبت الماضي بتدريباته بمقر النادي بالشامخة تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي جواو بيدرو سوزا، الذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز