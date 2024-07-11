الكأس الغالية ودرع الدوري في ضيافة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استقبل أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بمناسبة فوز «الإمبراطور» بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودرع دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

تهاني

وقدم المهيري، التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وإلى مجلس إدارة النادي والشركة، وإلى الفريق وجماهير الوصل، بالإنجاز المستحق. بدوره، شكر أحمد محمد بن شعفار، حفاوة الترحيب والاستقبال، والدعم المتواصل للوصل، وجمهوره العريق.

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