عمار بن حميد يستقبل نجوم بطولة «كواترو للأكاديميات الخليجية»

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلسه بديوان الحاكم، أمس، نجوم الكرة الخليجية المشاركين في النسخة السابعة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، التي تقام تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويستضيفها مركز كواترو الرياضي، بمشاركة 18 فريقاً من مختلف دول الخليج، تمثل 3 فئات مختلفة.

كما استقبل سموه نخبة من ألمع نجوم الكرة الخليجية، بقيادة الإماراتي عدنان الطلياني، والسعودي سعيد العويران، والعراقي نشأت أكرم، والقطري مبارك مصطفى، والكويتي جمال مبارك، والعماني هاني الضابط، والمدرب البحريني السابق رياض الذوادي، بالإضافة إلى حميد فاخر، وفيصل خليل، وأحمد ضياء لاعب الشارقة السابق.

وفي بداية اللقاء، الذي حضره الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رحب سمو ولي عهد عجمان، بالوفود الخليجية المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته باستضافة إمارة عجمان هذه البطولة التي أصبحت واحدة من أهم المهرجانات الكروية الخليجية، التي تخلق أجواء تنافسية أخوية بين الأشقاء الخليجيين، وتسهم في توفير فرص لاكتشاف المواهب الاستثنائية الناشئة من لاعبي كرة القدم في المنطقة، والتي تمثل في المستقبل ركائز الفرق والمنتخبات.

وأكد سموه اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برياضة الشباب والناشئين، وتشجيع الأجيال الشابة على ممارسة الرياضة، وذلك بتوفير بيئة رياضية داعمة، وتعزيز أواصر التعاون والتلاحم بين شباب دول المجلس.

وقال سموه إن هذه البطولة تؤكد حرصنا، وتترجم اهتمامنا بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات، لصقل وتطوير المواهب الرياضية الشابة والواعدة، وإكسابها المزيد من الخبرات والقدرات الرياضية التنافسية، وتعزيز الروح الرياضية الخليجية.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الشكر والتقدير لمركز كواترو الرياضي، على الإشراف والتنظيم، وللجنة العليا المنظمة للبطولة، وللرعاة ووسائل الإعلام، ولكل من شارك في نجاح هذه البطولة، كما أشاد سموه بنجوم الخليج السابقين، معرباً سموه عن سعادته باستضافة إمارة عجمان هؤلاء النجوم، عبر مجلس حواري خليجي واحد. واستمع سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء، لشرح وافٍ من أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، عن البطولة والفرق المشاركة، والنجاح الذي تحقق في الدورات الست الماضية من البطولة.

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