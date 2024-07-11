إطلاق دوري إماراتي للرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للرياضات الإلكترونية، أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، انطلاق دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية، الذي يمثل إحدى أبرز الفعاليات في مجال الألعاب الإلكترونية على مستوى الدولة.

ويستمر الدوري على مدار يوليو الجاري، ويشارك فيه نخبة من اللاعبين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء الدولة. وستتضمن المنافسات مجموعة متنوعة من الألعاب الشهيرة مثل Mobile Legends: Bang Bang، EA FC 24، VALORANT، LEAGUE OF LEGENDS، حيث يتنافس المشاركون على جوائز قيمة.

وعبرسعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن أن تنظيم هذا الدوري يأتي في إطار رؤية الإمارات التي تسعى إلى دعم الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضات الإلكترونية، مؤكداً أن هذا الحدث يمثل فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الجديدة وتطوير مهارات اللاعبين الإماراتيين.

في السياق، قال جيمي كروز، رئيس الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة MOONTON Games: «لقد أصبحت لعبة Mobile Legends: Bang Bang العنوان الأكثر شهرة في عالم الرياضات الإلكترونية على الهواتف المحمولة في العالم، من خلال سعينا الدؤوب للابتكار والنمو في المناطق الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة، نحن متحمسون للتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية لتقديم منصة للاعبين الإماراتيين لتطوير مهاراتهم على المسرح التنافسي».

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