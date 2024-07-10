بني ياس يتعاقد مع أندريه بوركا مدافع منتخب رومانيا لموسمين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن التعاقد رسمياً مع أندريه بوركا مدافع المنتخب الروماني، قادماً من نادي الأخدود السعودي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لموسمين حتى 2026.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لبني ياس عقب اجتيازه الفحص الطبي، إذ من المقرر أن يغادر مع بعثة الفريق الأول المتوجهة إلى صربيا، غداً الخميس، لبدء المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد.

وشارك بوركا أساسياً مع منتخب رومانيا في نهائيات كأس أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، قبل أن يودع من دور الستة عشر.

وتعد صفقة بوركا الثانية التي يبرمها بني ياس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع الكونغولي إسحاق تشيبانغو لاعب النصر السابق في فئة المقيمين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز