الإمارات.. انطلاق الفترة الأولى لقيد وتسجيل اللاعبين

المصدر: البيان

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انطلقت اليوم الأربعاء الفترة الأولى لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول للأندية المشاركة في مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة ودوري المحترفين تحت 23 سنة، ومسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة في الموسم الجديد 2024 - 2025، وتُغلق هذه الفترة في الثالثة والنصف من مساء يوم 1 أكتوبر المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد أكمل كافة ترتيباته لتلقي طلبات الأندية عبر النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم (FA-Net)، الذي شهد بعض التحديثات التي تستهدف تسهيل الخطوات والإجراءات الخاصة بتسجيل اللاعبين.

يُذكر أن الفترة الثانية لقيد وتسجيل اللاعبين "الشتوية" ستُقام في الفترة من 15 يناير إلى 11 فبراير 2025.

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