نصف نهائي «خليجية كواترو» ينطلق اليوم  

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق مساء اليوم الأربعاء في عجمان مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم في نسختها السابعة، التي ينظمها مركز كواترو الرياضي، برعاية كريمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، ورعاية ذهبية من مجموعة لافيش للعطور، ويتحدد أطراف المباراة النهائية للفئات الثلاث تحت 12 سنة، و14 سنة، و16 سنة من خلال التنافس المثير في نصف النهائي، الذي يشهد 6 مواجهات ساخنة بواقع مباراتين في كل فئة.

وتجمع المباراة الأولى في فئة تحت 12 سنة فريق الأكاديمية الأرجنتينية مع فريق أكاديمية نادي العين في مواجهة إماراتية خالصة في الخامسة مساءً.

ويتطلع الأكاديمية الأرجنتينية إلى تحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية والفوز باللقب، لتعويض خسارته لنهائي العام الماضي أمام أوليه البحريني، ولكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة أكاديمية نادي العين، الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة. ويجمع اللقاء الثاني في الدور نفسه فريقي أكاديمية أوليه البحريني «حامل اللقب»، وأكاديمية سفنتين فور الكويتي في الخامسة والنصف مساءً.

وفي فئة تحت 14 سنة تقام في السادسة والنصف مباراة قوية بين أكاديمية سمارت الكروية العماني، المنتشي بعروضه ونتائجه في الدور الأول، وفريق ساوه الرياضية العراقي، بينما يلتقي في المواجهة الثانية في السابعة والنصف مساءً فريقا أكاديمية أوليه «حامل اللقب»، والأكاديمية الأرجنتينية، وصيف النسخة الماضية، في لقاء متجدد بين الفريقين، نهائي قبل الأوان.

أما في فئة تحت 16 سنة فيصطدم في الثامنة والنصف الأكاديمية الأرجنتينية مع فريق أكاديمية سبورت فور أوول في مباراة نارية بين الفريقين، بينما تجمع المباراة الثانية في التاسعة والنصف فريق أكاديمية نادي العين بفريق أكاديمية الجوهرة العماني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز