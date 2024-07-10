استاد خالد بن محمد يستقبل تحضيرات البطائح للموسم الجديد

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

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يدشن فريق البطائح في استاد خالد بن محمد بالشارقة اليوم، المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد 2024-2025 عبر إجراء الفحوصات الطبية وقياسات الأوز للاعبين قبل السفر إلى سلوفينيا يوم 14 يوليو ضمن المرحلة الثانية من الإعداد والتي يخوض فيها «الراقي» 5 تجارب متدرجة المستوى فيما يختتم المعسكر الأوروبي يوم 8 أغسطس المقبل بالعودة إلى الدولة لاستئناف تحضيراته ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد تحت قيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش استعداداً لضربة البداية بمواجهة الجزيرة على استاد محمد بن زايد في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ولقاء شباب الأهلي في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى البطائح إلى الاستعداد بصورة مثالية بعد إنهاء الموسم في المركز السابع برصيد 37 نقطة، حيث تميزت تحركات «الراقي» بالهدوء نسبياً في سوق الانتقالات الصيفية بعد تعاقده مع ثلاثة لاعبين من نادي شباب الأهلي وهم لاعب الوسط الأوزبكي عزيز جانييف القادم بنظام الإعارة والثنائي محمد جمعة «بيليه» وزميله عبدالعزيز هيكل بعد انتهاء عقديهما مع «الفرسان» واللذين لعبا الموسم الماضي بنظام الإعارة مع البطائح، كما جددت شركة كرة القدم إعارة الحارس درويش محمد من نادي الشارقة بعد المستويات المميزة التي قدمها في الفترة الماضية، بجانب ضم الحارس محمد جمعة من نادي النصر، إضافة إلى المدافع البرازيلي المقيم رافائيل بيريرا القادم من نادي العين، والذي لعب في الموسم الماضي معاراً لنادي خورفكان.

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