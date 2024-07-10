«دوري وكأس» الوصل في ضيافة بلدية دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم. وقدم الهاجري خلال الاستقبال التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، ولإدارة النادي وللفريق وللجماهير، بمناسبة تحقيق «الإمبراطور» ثنائية دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي.

وأعرب أحمد محمد بن شعفار عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الطيبة من بلدية دبي وقياداتها ومنتسبيها، وحرصهم على دعم الرياضة والرياضيين في إمارة بدبي.

من ناحية أخرى، عبر طحنون الزعابي عن سعادته بالانضمام إلى الوصل، والدفاع عن شعار «الإمبراطور» بداية من الموسم القادم، مؤكداً أن الانضمام إلى «قلعة الفهود» فخر لأي لاعب، وشكر إدارة الوصل على ثقتها بالتعاقد معه، ووعد جماهير الوصل بالحرص على تقديم أفضل ما لديه لإسعادهم، وكان الوصل قد أعلن عن التعاقد مع طحنون الزعابي حتى عام 2028، ليكون ثاني صفقات النادي الصيفية حتى الآن، بعدما سبق وتعاقد مع ماجد سرور على سبيل الإعارة من نادي الشارقة، وذلك قبل أن يطير الفريق اليوم الأربعاء إلى معسكره الخارجي في هولندا، الذي يستمر حتى 2 أغسطس 2024، استعداداً للموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز