الأندية تشعل «الميركاتو » قبل الانطلاقة الرسمية غداً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تبدأ فترة الانتقالات والتعاقدات الصيفية للكرة الإماراتية رسمياً غداً الأربعاء، استعداداً للموسم الجديد 2024 - 2025، وتمتد تلك الفترة حتى 1 أكتوبر 2024، وسط توقعات بنشاط كبير من أندية دوري أدنوك للمحترفين، التي بدأت منذ أسابيع، تحركاتها لدعم صفوفها باحتياجاتها من اللاعبين، سواء المواطنين أو الأجانب أو المقيمين، مع وجود إقبال على التعاقد مع لاعبين من تونس والمغرب، ويتصدر دبا الحصن المشهد في «الميركاتو الصيفي»، حتى الآن، في إطار مساعي إدارة النادي لتدعيم صفوف فريقه الأول قبل خوض رحلته في عالم المحترفين في الموسم الجديد 2024 - 2025، الذي صعد إليه بعد إنهاء مشاركته في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، بينما أكمل النصر الصفقة الأهم، بالتعاقد مع علي مبخوت.

نشاط كبير

أكمل دبا الحصن حتى الآن صفقات التعاقد مع المواطنين علي الظنحاني، حسين عباس، وليد عمبر، علي الأنصاري، عبدالله خميس، إسماعيل الزعابي، فلاح وليد ومحمد خلفان، وحارسي المرمى عادل فدعق وسهيل المطوع، والتعاقد مع اللاعبين الأجانب والمقيمين، الغاني دومينيك سوبيلا، الغيني إبراهيما سيسيه، الموزمبيقي ويتنس كومبو، النيجيري أديبا اليميك، المغربي حميد أحداد والتونسي أسامة الحدادي، في حين، تعاقد النصر مع مبخوت الهداف التاريخي للدوري والمنتخب الوطني الأول، ليدافع عن شعار «العميد» حتى عام 2026، بعد أن نشأ ولعب في صفوف الجزيرة طوال مسيرته السابقة في ملاعب كرة القدم، وهي الصفقة الوحيدة المعلنة حتى الآن من النصر، مع اقتراب النادي من حسم صفقات أخرى، ومنها التعاقد مع سالم السومحي لتسجيله في قائمة مواليد الدولة.

صفقات

كما تعد أندية خورفكان وعجمان والعروبة والبطائح، ضمن الأندية الأكثر نشاطاً خلال «الميركاتو الصيفي» أيضاً، بعدما أكمل خورفكان التعاقد مع المواطنين محمد شاكر، عبدالرحمن أمان وفراس الخصيبي، واللاعبين الأجانب والمقيمين البرازيليين جيليرمي أمارال وماتيوس اوليفيرا، السلوفاكي فيرنون دي ماركو، الباراغواياني ألكسندر كوينتانا، المغربي أيمن رشوق، والبرتغالي نيلسون بيريرا.

وتعاقد عجمان مع الأجانب والمقيمين الكونغولي بيني موجبايا، التونسي فرج بن نجيمة، والمغربيين محمد سبول أيمن الحسوني، البرازيلي فيكتور هنريكي، ولاعب ارتكاز الوصل السابق حسن إبراهيم، وتعاقد العروبة مع الإيراني محمد رضا أزادي، الغامبي بو بكر تراوالي، والصربي سينيسا يولاسيتش.

وتعاقد البطائح مع المواطنين محمد جمعة «بيليه»، وعبدالعزيز هيكل، بعد نهاية فترة إعارتهما من قبل شباب الأهلي، وتعاقد مع الأوزبكي عزيز غانييف، قادماً أيضاً، من شباب الأهلي.

حالة هدوء

في المقابل، تعيش أندية الوحدة، شباب الأهلي، الجزيرة، العين، بني ياس والوصل، حالة من الهدوء خلال «الميركاتو الصيفي» لموسم 2024 - 2025، إذ تعاقد الوحدة حتى الآن فقط مع الصربي ساشا ايفكوفيتش، والنيجيري فافور أوجبو، وتعاقد شباب الأهلي مع الأرجنتيني جاستون سواريز، والغيني عمر كيتا، فيما أجرى صفقة تعاقدية وحيدة، كل من بني ياس، بالتعاقد مع الكونغولي إيساك تشيبانجو، وكلباء بالتعاقد مع الحارس سلطان المنذري، ليكونا الأكثر هدوءاً في التعاقدات الصيفية.

وأعلن العين عن صفقة وحيدة، بالتعاقد مع المدافع البرازيلي مارلون سانتوس، واستعادة المغربي المهدي مبارك، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، ويتوقع أن يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن عدد آخر من الصفقات، خاصة بعدما أعلن «الزعيم» عن رحيل لاعبيه المواطنين سعيد جمعة، سلطان المنذري، محمد شاكر، فلاح وليد وسلطان الشامسي، وتعاقد الجزيرة مع مهاجم منتخبنا الوطني الأول محمد يوسف عتيق، وينتظر النادي الاجتماع مع مدربه الجديد لحسم عدد من الصفقات الأخرى، واستعار الوصل اللاعب المواطن ماجد سرور من نادي الشارقة، الذي ينفرد بكونه النادي الوحيد الذي لم يجرِ أي صفقات صيفية حتى الآن، رغم إعلانه عن رحيل الثلاثي البوسني ميراليم بيانيتش، والمالي موسى ماريغا، ولاعب منتخبنا الوطني السابق سبيستيان تيغالي.

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