علي مبخوت: أسعى إلى كتابة تاريخ جديد مع «العميد»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أشعلت صفقة المهاجم علي مبخوت الهداف التاريخي لدورينا سوق الانتقالات الصيفية بعد انضمامه إلى فريق النصر قادماً من نادي الجزيرة في صفقة انتقال حر، حيث تعد الصفقة الأبرز حالياً في «الميركاتو» لما يحمل اللاعب من قيمة كبيرة في تاريخ كرة القدم الإماراتية. وسيخوض مبخوت «33 عاماً» التحدي الجديد مع «العميد» لمدة موسمين بعد أن كشفت شركة كرة القدم في نادي النصر عن مدة العقد حتى 2026. واختار النصر الإعلان عن صفقة مبخوت صاحب القميص رقم 7 في موعد مميز يوم 7 -7 وفي تمام الساعة السابعة مساءً.

فخر

وأعرب علي مبخوت عن فخره واعتزازه بالانضمام إلى قلعة «العميد»، وقال إن النصر نادٍ كبير يحمل تاريخاً عريقاً في الإمارات وشرفاً لأي لاعب وله شخصياً تمثيل «العميد» وأن يكون ضمن هذا الكيان الكبير، مؤكداً سعيه إلى كتابة تاريخ جديد مع فريق النصر في مشواره المقبل.

وأضاف علي مبخوت أنه يتطلع مع زملائه في الفريق إلى بذل أقصى طاقة وتقديم أفضل ما لديهم من أداء يجعل الفريق مصدر الجميع خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالجهاز الفني لـ«العميد» تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر.

وأضاف قائلاً: المدرب شرودر من المدربين المميزين والجميع لاحظ التغيير الإيجابي الذي حصل في الفريق بعد قيادة المدرب دفة الجهاز الفني، وأشعر بالسعادة أن أكون ضمن مجموعة اللاعبين تحت قيادة شرودر خاصة بعد أن تواصل معي مرحباً بانضمامي للفريق.

وتنتظر مبخوت المباراة رقم 300 في دوري المحترفين في مستهل مشواره مع «العميد» مطلع الموسم المقبل بعد أن خاض 299 مباراة مع فريقه السابق «فخر أبوظبي» سجل خلالها 218 هدفاً قادته إلى تربع عرش القمة للهدافين التاريخيين لدورينا فضلاً عن كونه الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني برصيد 85 هدفاً، وسيكون الظهور الأول للاعب على استاد آل مكتوم في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين التي يستضيف فيها النصر فريق بني ياس.

معسكر

من جهة أخرى، غادرت بعثة فريق النصر عبر مطار دبي الدولي إلى هولندا لإقامة معسكر الإعداد الخارجي الذي يستمر حتى 29 يوليو الجاري، وسيلتحق الجهاز الفني بقيادة المدرب ألفريد شرودر ومساعديه بالفريق الأول بهولندا مباشرة في المعسكر الذي تحتضنه مدينة فينراي الواقعة في جنوب هولندا ضمن مقاطعة ليمبورغ.

قائمة

وتضم قائمة «العميد» في معسكر هولندا 27 لاعباً من بينهم 4 حراس وهم أحمد شامبيه وعبدالله التميمي ومحمد النجار وستيفان بيانوفيتش بجانب اللاعبين وهم: حسين مهدي، سمير ميميسيفيتش غوستافو أليكس، محمد عبدالرحمن، عبدالله عباس، مانولو غابياديني، ايوري ميديروس، علي مبخوت، مايد الطنيجي، غلوبير ليما، كيفن أغوديلو، يوسف العامري، إيفانز امبوفو، موسى ندياي، عبدالله توري، إيمانويل سيلفا، راشد عمر، أحمد رائد، عادل تعرابت، عبيد سالم، مايد عادل، علي عبدالعزيز وزيد أسامة.

وسيخوض النصر في معسكره الخارجي 3 مباريات ودية، الأولى 14 يوليو ضد فريق ان ايه سي بريدا، والثانية 20 يوليو أمام نادي غرافشاب والمباراة الأخيرة 27 يوليو ضد فريق توب أوس.

تحضيرات

ودشن النصر تحضيراته للموسم الجديد 2024 - 2025 في الخامس من يوليو الجاري بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين على مدار 3 أيام متتالية قبل السفر إلى هولندا استعداداً للموسم الجديد الذي يدشنه الفريق بمواجهة العروبة في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في أغسطس الجاري بجانب لقاء الفريق ذاته في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

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