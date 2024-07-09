مدرب العنابي الجديد.. فلسفة هجومية وثقة بالمواهب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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بدأ النرويجي روني ديلا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، مهمته مع العنابي في المعسكر الخارجي المقام حالياً في صربيا استعداداً للموسم الجديد 2024 - 2025 الذي يطمح خلاله «أصحاب السعادة» إلى تحقيق لقب الدوري الغائب منذ عام 2010. وكانت بعثة الوحدة قد وصلت إلى بلغراد عاصمة صربيا، أول من أمس، لبدء المعسكر الذي يستمر حتى 2 أغسطس المقبل، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية.

ويتطلع العنابي مع مدربه الجديد إلى الظهور بشكل مختلف عن الموسم الماضي، خصوصاً وأنه مدرب يتميز بفلسفته الهجومية مع الفرق السابقة التي أشرف على تدريبها في سترومسغوديست النرويجي وسيلتك الاسكتلندي ونيويورك سيتي الأمريكي وستاندارد لييج وكلوب بروج البلجيكيين.

ويعتمد ديلا على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 و4 - 3 -3 الهجومية، وبالنظر إلى الأرقام التي حققها مع الفرق التي دربها، تتميز بالغزارة التهديفية، حيث خاض مع سيلتك الذي قاده لتحقيق لقب الدوري الإسكتلندي مرتين موسمي 2014 - 2015 و2015 - 2016 وكأس الدوري الاسكتلندي، 118 مباراة سجل خلالها الفريق 263 هدفاً بمعدل 2.2 هدف في المباراة، وفي تجربته الأخيرة مع كلوب بروج قاده في 49 مباراة وسجل 111 هدفاً بمعدل 2.2 هدف في المباراة، ومع نيويورك سيتي الذي قاده للقب الدوري الأمريكي في 90 مباراة سجل خلالها الفريق 170 هدفاً بمعدل 1.8 هدف في المباراة، وبنفس المعدل تقريباً مع فريق سترومسغوديست النرويجي بتسجيل 378 هدفاً في 206 مباريات.

مسيرة

وبدأ روني ديلا مسيرته التدريبية في سن صغيرة عندما كان يبلغ من العمر 30 عاماً فقط وجمع بين مهنة التدريب وهو لا يزال لاعباً وقبل اعتزاله كرة القدم، حيث درب فريق برود أحد أندية الدرجة الرابعة في النرويج عندما كان لاعباً في صفوف فايكينغ، وواصل التدريب بعدما انتقل إلى سترومسغوديست لاعباً في 2006، حيث عمل كمساعد للمدرب بجانب اللعب في الفريق حتى عام 2008.

وفي عام 2008 تولى المهمة رسمياً كمدير فني لفريق سترومسغودست، وحتى عام 2014، وخلال تلك الفترة وتحديداً بين عامي 2009 و2011 لعب بعض المباريات مع أحد فرق الدرجات الأدنى قبل اعتزاله رسمياً كلاعب في 2011، علماً بأنه لم يمتلك مسيرة كبيرة كلاعب ولم يمثل المنتخب النرويجي الأول.

تطوير المواهب

كما يتميز روني ديلا بتطوير المواهب الصغيرة وتطوير قدرات اللاعبين الشباب، وأبرز مثال على ذلك عندما منح الفرصة لمارتن أوديغارد قائد المنتخب النرويجي وأرسنال الحالي، عندما كان لاعباً صغيراً في سترومسغوديست تحت قيادة ديلا، والذي منحه أول ظهور له مع سترومسغوديست في الفريق الأول عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً باعتباره واحداً من المواهب العالمية وقتها قبل انتقاله إلى ريال مدريد في عام 2015، والبلجيكي جيسون دينير، وتدرب كذلك تحت قيادته قائد المنتخب الهولندي وليفربول المدافع المخضرم فيرجيل فان دايك عندما كان لاعباً في سيلتك وأسهم في تطوير أدائه بعدما وصفه من قبل بأنه لاعب «كسول» قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون ومنه إلى ليفربول.

وضم روني ديلا إلى جهازه المعاون في تدريب العنابي، أسطورة الكرة الاسكتلندية السابق، كيني ميلر، الذي بدأ مسيرته التدريبية قبل وقت قصير، مع أندية ليفنجستون وكمدرب مؤقت في فالكيرك، وحصل على تجارب إدارة في هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وعمل محللاً فنياً في الفترة الأخيرة منذ مارس الماضي في تحليل الدوري الاسكتلندي.

يذكر أن الوحدة تعاقد مع روني ديلا لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش، في أول تجربة للمدرب النرويجي في الإمارات والمنطقة وكأول مدرب نرويجي يقود العنابي.

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