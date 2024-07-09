العين يتقدم في التصنيف العالمي للأندية وريال مدريد يحتفظ بالقمة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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تقدم العين إلى المركز 116 في التصنيف العالمي للأندية الصادر في يوليو الجاري، عن الاتحاد العالمي للتأريخ والإحصاء، بعد وصوله إلى 123.5 نقطة، بتتويجه بطلاً لنسخة دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.

ومع العين في القائمة من أندية دوري أدنوك للمحترفين كل من: الشارقة في المركز 381 برصيد 60.5 نقطة، والوصل في المركز 471 برصيد 52.75 نقطة، بينما يتصدر الأهلي المصري، الأندية العربية والأفريقية بتواجده في المركز 17 على العالم برصيد 226 نقطة.

وحافظ ريال مدريد، على صدارة التصنيف للشهر العاشر على التوالي، قبل مانشستر سيتي وبايرن ليفركوزن في المركزين الثاني والثالث، وتواجدت أندية من 21 دولة ضمن أول 17 تصنيفاً، بواقع 5 أندية من البرازيل، و3 من كل من إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا، ونادٍ واحد من كل من مصر، فرنسا، البرتغال وبلجيكا.

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